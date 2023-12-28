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    В «Галамарт» на Ветеранов пришла полиция после песни Верки Сердючки, возмутившей участника СВО

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    66 комментариев

    Посетитель магазина в одном из петербургских торговых центров возмутился игравшей из динамиков песней Верки Сердючки и пожаловался депутату. Теперь в магазин пришла полиция.

    О ситуации 28 декабря рассказал в своем телеграм-канале вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев. По его словам, ему написал доброволец, участвовавший в боевых действиях в Запорожье, и рассказал, что приехал в отпуск в Петербург и в первый же поход в магазин был «слегка шокирован» выбором музыки в торговом зале. Возмутила мужчину песня со словами «Ще не вмерла Украина» Верки Сердючки, игравшая в магазине «Галамарт» в ТЦ «Солнечный» на проспекте Ветеранов.

    Депутат присоединился к возмущению петербуржца, а пару часов спустя сообщил, что полиция отреагировала «быстро и недвусмысленно» и по данному факту ведется проверка. «Уверен, что и результат будет», — написал он.

    По телефону «Галамарта» на Ветеранов, указанному на сайте, «Фонтанке» сообщили, что магазин сейчас не работает, но причину закрытия называть не стали. По нашим данным, в магазин действительно пришли сотрудники полиции.

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    ПетербургПолицияВерка Сердючка
    ЛАЙК21
    СМЕХ33
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ24
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 66

    Гость28 Дек 2023 в 20:45
    Вот свободная страна...
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