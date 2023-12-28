    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.3eur100.55

    Песню Сердючки в петербургском магазине объяснили DDos-атакой

    3624
    37 комментариев

    В «Галамарте» объяснили появление песни Верки Сердючки в плей-листе магазина сети в Петербурге. Вину за «нежелательные треки» возложили на хакеров.

    «На наш digital-плейлист была произведена DDos-атака, что стало причиной появления в нем нежелательных музыкальных треков», — сообщили 28 декабря в телеграм-канале «Галамарта». В компании добавили, что благодаря быстрой реакции сотрудников и посетителей магазина проблему уже устранили, и также принесли извинения всем, кого эта ситуация оскорбила.

    Ранее один из посетителей «Галамарта» на проспекте Ветеранов возмутился тем, что в торговом зале магазина играла песня Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина». Мужчина, вернувшийся в Петербург из зоны СВО, счел такое музыкальное сопровождение плевком в лицо «сотням тысяч, если не миллионам» таких, как он, и пожаловался на ситуацию вице-спикеру Мосгордумы Андрею Медведеву. После этого, по словам депутата, полиция начала проверку. В магазин пришли правоохранители.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургВерка Сердючка
    ЛАЙК2
    СМЕХ33
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 37

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    37
    close