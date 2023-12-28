Песню Сердючки в петербургском магазине объяснили DDos-атакой

В «Галамарте» объяснили появление песни Верки Сердючки в плей-листе магазина сети в Петербурге. Вину за «нежелательные треки» возложили на хакеров.



«На наш digital-плейлист была произведена DDos-атака, что стало причиной появления в нем нежелательных музыкальных треков», — сообщили 28 декабря в телеграм-канале «Галамарта». В компании добавили, что благодаря быстрой реакции сотрудников и посетителей магазина проблему уже устранили, и также принесли извинения всем, кого эта ситуация оскорбила.

Ранее один из посетителей «Галамарта» на проспекте Ветеранов возмутился тем, что в торговом зале магазина играла песня Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина». Мужчина, вернувшийся в Петербург из зоны СВО, счел такое музыкальное сопровождение плевком в лицо «сотням тысяч, если не миллионам» таких, как он, и пожаловался на ситуацию вице-спикеру Мосгордумы Андрею Медведеву. После этого, по словам депутата, полиция начала проверку. В магазин пришли правоохранители.