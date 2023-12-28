Общее число доверенных лиц Путина может составить до 600 человек

Число доверенных лиц кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах может составить до 600 человек. Об этом в четверг, 28 декабря , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Путина Александра Суворова.



«Сегодня ЦИК России утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина <...> По закону самовыдвиженцам для регистрации кандидатами на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей до 31 января 2024 года», — сказал он.

