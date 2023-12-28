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    Общее число доверенных лиц Путина может составить до 600 человек

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    Число доверенных лиц кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах может составить до 600 человек. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Путина Александра Суворова.

    «Сегодня ЦИК России утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина <...> По закону самовыдвиженцам для регистрации кандидатами на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей до 31 января 2024 года», — сказал он.

    ЦИК подтвердил, что доверенными лицами Путина на выборах президента стали 346 человек, среди которых — дирижер Юрий Башмет, певец Shaman, телеведущая Юлия Барановская, певицы Лариса Долина и Полина Гагарина, лыжница Елена Вяльбе. 23 декабря в штабе Народного фронта начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина.

    Выборы пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. В ЦИК подали документы Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец), Ирина Свиридова («Демократическая партия России»), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

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