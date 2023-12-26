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    Борис Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

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    Подмосковный депутат Борис Надеждин представил в Центризбирком документы для регистрации кандидатуры на выборы президента РФ в 2024 году. Об этом 26 декабря сообщает российское госагентство РИА Новости.

    Во время приема документов член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что члены комиссии были на съезде партии «Гражданская инициатива». Документы приняты комиссией.

    Выборы пройдут 15, 16 и 17 марта по решению ЦИК. Политик Борис Надеждин до недавнего времени — частый участник политических шоу на центральных каналах. В разговоре с «Фонтанкой» Надеждин рассказал, что выдвигается «в несогласованном режиме» и нет гарантии, что его допустят.

    На прошлых выборах президента от «Гражданской инициативы» избиралась в президенты Ксения Собчак, набравшая 1,238 млн голосов (1,68%). Ранее бывшего председателя «Гражданской инициативы», экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* объявили в розыск по уголовной статье.

    На данный момент в ЦИК подали документы Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).

    *Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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