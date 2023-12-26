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    МВД объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова*

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    МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова*. Он разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

    «1980 года рождения, разыскивается по статье УК, место рождения: Коломна, Московская область», — следует из базы данных МВД.

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    Дмитрий Гудков — бывший депутат Госдумы шестого созыва (с декабря 2011 по октябрь 2016 года) от партии «Яблоко». В 2018–2020-е годы был председателем «Партии перемен» Андрея Нечаева. Именно эта партия в 2017 году выдвинула на выборы президента РФ кандидатуру Ксении Собчак. Сейчас Гудков живет за границей. В феврале 2023 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Ведомство указывало, что политик призывал давать вооружение Украине, вводить против РФ санкции и участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур.

    Сегодня также стало известно, что в розыск объявлены создатель «Масяни» Олег Куваев* и автор мультсериала Mr. Freeman Павел Мунтян*.

    *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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