МВД объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова*

МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова*. Он разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.
«1980 года рождения, разыскивается по статье УК, место рождения: Коломна, Московская область», — следует из базы данных МВД.
Дмитрий Гудков — бывший депутат Госдумы шестого созыва (с декабря 2011 по октябрь 2016 года) от партии «Яблоко». В
Сегодня также стало известно, что в розыск объявлены создатель «Масяни» Олег Куваев* и автор мультсериала Mr. Freeman Павел Мунтян*.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.