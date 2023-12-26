МВД объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова*

МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова*. Он разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.



«1980 года рождения, разыскивается по статье УК, место рождения: Коломна, Московская область», — следует из базы данных МВД.

