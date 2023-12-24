«Партия роста» объявила о поддержке Даванкова на выборах президента РФ

«Партия роста» на выборах президента России поддержит вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который был выдвинут от партии «Новые люди». Об этом 24 декабря в своем телеграм-канале сообщил глава петербургского отделения «Партии роста», глава муниципалитета № 72 Павел Швец.



«"Партия роста" поддержит на президентских выборах Владислава Даванкова, вице-спикера Госдумы, кандидата в президенты, выдвинутого партией "Новые люди"», — написал Швец.



Депутат Заксобрания Петербурга, глава фракции «Новый люди» и руководитель регионального отделения партии Дмитрий Павлов в своем телеграм-канале опубликовал видео подписания соглашения между двумя политическими структурами, которое состоялось в Москве.



Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.