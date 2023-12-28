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    Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море

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    В Черном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы, который следовал по «альтернативному зерновому маршруту». Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские вооруженные силы.

    Балкер направлялся для загрузки зерном в одном из дунайских портов. После подрыва судно потеряло управление — на нем возник пожар. Известно, что пострадали двое моряков. К балкеру направили буксиры для доставки в порт.

    О запуске «альтернативного маршрута» Украина объявила в августе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что ВСУ устанавливали взрывные устройства в том числе в морских акваториях. Их неоднократно выбрасывало на побережья в Одесской области.

    В начале сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, но при выполнении ряда условий.

    Действие зерновой сделки, касавшейся договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов, было прекращено 17 июля.

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