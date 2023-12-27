Резиденты особых зон Петербурга снова пересчитали сроки и стоимость своих проектов. Теперь они вложат на 20 млрд больше

Экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил корректировки параметров в 14 проектов своих резидентов. В результате объем инвестиций вырос почти в два раза — с 12 до 20 млрд рублей. У некоторых предприятий увеличился размер производственных площадей и сдвинулись сроки. У фармацевтического предприятия АО «Вертекс» объем заявленных инвестиций был увеличен более, чем в пять раз — с 3,6 млрд рублей до 17,2 млрд рублей. Площадь новой очереди вырастет с 33,7 тыс. кв. м до 56 тыс. кв. м.

АО «Орион Медик», которая занимается разработкой и производством продукции медицинского назначения, скорректировала объем инвестиций на 95 млн рублей — до 640 млн рублей. У ООО «Сценические инновации», которое будет вести разработку и производство инновационного сценического оборудования и систем управления, объемы вложений вырастут на 67 млн рублей до 253 млн рублей. Проект «разбит» на две очереди. Запуск производства первой очереди перенесен со второго квартала 2023 года на первый квартал 2025 года.

ООО «АРТАК» — предприятие по разработке и производству медицинских изделий для гемодиализа, увеличило объем заявленных инвестиций на 313 млн рублей — до 2,3 млрд рублей. Срок реализации проекта запланирован на четвертый квартал 2026 года. АО «Атри», центр разработки и производства инновационных компьютерных решений для тяжелых условий эксплуатации, увеличило объем инвестиций вдвое — с 425 млн рублей до 825 млн рублей. Перечень продуктов дополнен новыми группами: беспилотные летательные аппараты и программно-аппаратные комплексы автоматического управления и защиты газо-поршневыми электроустановками. Завершение строительства центра запланировано в первом квартале 2026 года.

ООО «Силагнис» скорректировало профиль будущего предприятия: компания планирует заниматься производством лекарственных средств для лечения заболевания нервной системы на основе прорывных технологий синтеза. Объем заявленных инвестиций вырос в два раза, с 224 млн рублей до 438 млн рублей. Проект планируется реализовать к четвертому кварталу 2025 года. ООО «Завод Электроаппарат», планирующее создать производство высоковольтного оборудования, увеличило инвестиции в проект с 1,6 млрд рублей до 2,2 млрд рублей. Срок реализации проекта перенесся с декабря 2023 года на декабрь 2025 года.

ЗАО «Фарм-Холдинг», которое теперь намерено заниматься разработкой и внедрением технологий производства новых лекарственных средств, тоже пересчитало вложения. Их размер вырос в 35 раз — с 121 млн рублей до 4,3 млрд рублей. ООО «НевИЗ», которое планирует создать инжиниринговый и производственный центр оборудования АЭС и мини-погрузчиков, увеличило объем инвестиций более, чем в два раза — с 242 млн рублей до 732 млн рублей. Площадь зданий увеличивается с 4,7 тыс. кв. м. до 9,3 тыс. кв.м. Запуск производства ожидается в четвертом квартале 2025 года.

ООО «Точка плавления», занимающееся строительством производственно-административного корпуса по разработке и производству деталей газотурбинных двигателей и установок, увеличивает инвестиции в два раза — с 660 млн рублей до 1,35 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на июнь 2025 года. Другие резиденты корректировали масштабы и сроки своих проектов. АО «ОДК-Климов» в проекте по производству и разработке модификаций авиационных газотурбинных двигателей и электронных систем автоматического управления увеличило общую площадь объекта строительства с 34 тыс. кв.м. до 43,4 тыс. кв. м.

ООО «ЦПТ», ведущее строительство научно-производственного комплекса по разработке и производству субстанций и лекарственных препаратов методом гидролизной переработки сырья животного происхождения, увеличило площадь своего объекта до 12,3 тыс. кв.м.