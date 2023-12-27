ФСБ: в Самарской области предотвратили теракт на железной дороге

На Куйбышевской железной дороге на территории Самарской области предотвращен теракт. Задержан сторонник запрещенной организации «Легион "Свобода России"»* (внесена в перечень террористов и экстремистов). Об этом в среду, 27 декабря , сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту», — говорится в сообщении спецслужбы.



Мужчина планировал совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги.

