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    ФСБ: в Самарской области предотвратили теракт на железной дороге

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    На Куйбышевской железной дороге на территории Самарской области предотвращен теракт. Задержан сторонник запрещенной организации «Легион "Свобода России"»* (внесена в перечень террористов и экстремистов). Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

    «Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту», — говорится в сообщении спецслужбы.

    Мужчина планировал совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги.

    *«Легион "Свобода России"» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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    ФСБСамарская областьТеракт
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