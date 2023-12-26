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    Россия обновила исторический рекорд по поставкам зерна на экспорт

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    Россия в первой половине сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года) обновила исторический рекорд поставок зерна за рубеж. К середине декабря показатель вырос на 33% в сравнении с предыдущим сельхозгодом. Подробности раскрыли в Союзе экспортеров зерна 26 декабря.

    Несмотря на сложности с обслуживанием поставок, экспорт зерна по состоянию на середину декабря составил 30,8 млн тонн, из них 23,7 млн тонн приходится на пшеницу.

    Среди новых покупателей российского зерна отметили Индонезию. Страна выбрала Россию в качестве альтернативного поставщика и сразу вошла в первую десятку, закупив с начала сезона 892 тыс. тонн пшеницы. Кроме того, Россию выбрала Бангладеш после того, как Индия запретила экспорт пшеницы в 2022 году. С начала сезона поставки пшеницы туда составили 1,7 млн тонн.

    «Российские экспортеры зерна справились с основными вызовами и восстановили логистику поставок, внеся вклад в борьбу с мировым голодом», — отметили в Союзе.

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    Комментарии 35

    Гость26 Дек 2023 в 17:29
    То ли дело на Украине!
    Посевные площади под озимыми на Украине в 2023г. сократились вдвое.
    По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука о севе озимых на Украине, аграрии фактически в два раза снизили посевные площади. "Важным фактором остается отсутствие средств, а также погодные условия, которые немного отыграли задержание, потому что была засуха определенное время, и аграрии не могли работать в поле. Выращивание фактически всей группы зерновых и даже подсолнечника для многих предприятий стало убыточным. В таких условиях говорить о возможности расширить посевные площади не приходится".
    Но сокращение украинского экспорта зерновых позволит сохранит зерно на Украине, что даст возможность нарастить производство Мивины, самого сильного украинского брэнда, можно сказать "нового сала".
    +1−4
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