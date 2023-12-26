Россия обновила исторический рекорд по поставкам зерна на экспорт

Россия в первой половине сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года) обновила исторический рекорд поставок зерна за рубеж. К середине декабря показатель вырос на 33% в сравнении с предыдущим сельхозгодом. Подробности раскрыли в Союзе экспортеров зерна 26 декабря.



Несмотря на сложности с обслуживанием поставок, экспорт зерна по состоянию на середину декабря составил 30,8 млн тонн, из них 23,7 млн тонн приходится на пшеницу.



Среди новых покупателей российского зерна отметили Индонезию. Страна выбрала Россию в качестве альтернативного поставщика и сразу вошла в первую десятку, закупив с начала сезона 892 тыс. тонн пшеницы. Кроме того, Россию выбрала Бангладеш после того, как Индия запретила экспорт пшеницы в 2022 году. С начала сезона поставки пшеницы туда составили 1,7 млн тонн.

