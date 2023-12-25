Два «Вепря» напугали собак. В Барышево после стрельбы изъяты карабины

В Выборгском районе Ленобласти сотрудники полиции изъяли два карабина «Вепрь» у 46-летнего мужчины, который решил пострелять где не надо. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, в дежурную часть поступило заявление от 54-летнего мужчины, проживающего в поселке Барышево. Заявитель сообщил, что его сосед, 46-летний мужчина, выстрелил из ружья, напугав его собак.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли два карабина «Вепрь». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.