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    Два «Вепря» напугали собак. В Барышево после стрельбы изъяты карабины

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    В Выборгском районе Ленобласти сотрудники полиции изъяли два карабина «Вепрь» у 46-летнего мужчины, который решил пострелять где не надо. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    По данным полиции, в дежурную часть поступило заявление от 54-летнего мужчины, проживающего в поселке Барышево. Заявитель сообщил, что его сосед, 46-летний мужчина, выстрелил из ружья, напугав его собак.

    Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли два карабина «Вепрь». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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