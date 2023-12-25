    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    736мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.97eur101.58

    «Поставьте нам, не жадничайте!» Лукашенко похвастался перед Путиным яйцами

    4626
    79 комментариев

    Президент России Владимир Путин попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «не жадничать» и поделиться куриными яйцами. В ходе своего выступления на заседании ЕАЭС в Петербурге 25 декабря президент Республики Беларусь перечислял уровень продовольственной самообеспеченности, сделал паузу на курином яйце и лукаво посмотрел на Путина.

    «Мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в яйце курином и других продуктах», — заявил Александр Лукашенко.

    После этого Владимир Путин ответил: «Поставьте нам, не жадничайте!»

    Цены на яйца в России взлетели в 2023 году более чем на 50%, а объяснять причины подорожания пришлось даже президенту Владимиру Путину. «Фонтанка» побывала на «Птицефабрике Синявинской», а заодно узнала, куда исчез «самый доступный белок» и помогут ли обуздать инфляцию срочные меры правительства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр ЛукашенкоВладимир ПутинЯйца
    ЛАЙК5
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 79

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    79
    close