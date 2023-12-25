«Поставьте нам, не жадничайте!» Лукашенко похвастался перед Путиным яйцами

Президент России Владимир Путин попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «не жадничать» и поделиться куриными яйцами. В ходе своего выступления на заседании ЕАЭС в Петербурге 25 декабря президент Республики Беларусь перечислял уровень продовольственной самообеспеченности, сделал паузу на курином яйце и лукаво посмотрел на Путина.
«Мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в яйце курином и других продуктах», — заявил Александр Лукашенко.
После этого Владимир Путин ответил: «Поставьте нам, не жадничайте!»
Цены на яйца в России взлетели в 2023 году более чем на 50%, а объяснять причины подорожания пришлось даже президенту Владимиру Путину. «Фонтанка» побывала на «Птицефабрике Синявинской», а заодно узнала, куда исчез «самый доступный белок» и помогут ли обуздать инфляцию срочные меры правительства.