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    Врачи скорой помощи смогут оказывать помощь пациенту без его согласия

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет врачам скорой помощи оказывать медицинскую помощь без согласия пациента, если он не может выразить свою волю. Соответствующей документ 25 декабря размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Документ вносит изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно новым правилам, врач выездной бригады скорой помощи, назначенный старшим, может принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, если он не способен выразить свою волю.

    При этом пациент или его законный представитель по-прежнему имеют право отказаться от медицинского вмешательства. Такой отказ должен быть оформлен письменно.

    В пояснительной записке отмечалось, что закон ускорит оказание медицинской помощи и обеспечит правовую защиту медработника.

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