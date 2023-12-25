В Петербурге начался снос ЛДМ. На его месте построят жилье

В Петербурге 25 декабря начался снос Ленинградского дворца молодежи на Песочной набережной в Петроградском районе. Об этом «Фонтанке» сообщил очевидец, а также подтвердили в пресс-службе «Группы Эталон», которая построит на месте ЛДМ жилье.
На месте ЛДМ компания «Эталон» планирует» возвести жилой комплекс. Концепцию компания выбрала по итогам закрытого архитектурного комплекса, «Фонтанка» показывала проект-победитель и работы других участников.
Разрешение на строительство 19 декабря 2023 года получило ООО «Специализированный застройщик "Эталон на Петроградской"». Согласно документу, жилой комплекс будет переменной высотности — 3–5–10–11 этажей, включая два подземных. Высота ЖК составит 33 метра.
Общая площадь жилых помещений ЖК (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) — 44,5 тыс. кв. м. В комплексе будет 463 квартиры и паркинг на 470 машино-мест.
«Демонтаж здания начался в соответствии с полученным в декабре разрешением на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Профессора Попова, дом 47, литера А», — прокомментировали в пресс-службе «Группы Эталон».
О приобретении участка и здания ЛДМ на Петроградской стороне «Группа Эталон» объявила летом 2021 года. В начале 2022 года петербуржцы переживали за сохранность растений из зимнего сада. В итоге растения застройщик пристроил в хорошие руки.
Архитектурно-градостроительный облик ЖК комитет по градостроительству согласовал в ноябре.