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    В Петербурге начался снос ЛДМ. На его месте построят жилье

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    В Петербурге 25 декабря начался снос Ленинградского дворца молодежи на Песочной набережной в Петроградском районе. Об этом «Фонтанке» сообщил очевидец, а также подтвердили в пресс-службе «Группы Эталон», которая построит на месте ЛДМ жилье.

    На месте ЛДМ компания «Эталон» планирует» возвести жилой комплекс. Концепцию компания выбрала по итогам закрытого архитектурного комплекса, «Фонтанка» показывала проект-победитель и работы других участников.

    Разрешение на строительство 19 декабря 2023 года получило ООО «Специализированный застройщик "Эталон на Петроградской"». Согласно документу, жилой комплекс будет переменной высотности — 3–5–10–11 этажей, включая два подземных. Высота ЖК составит 33 метра.


    Общая площадь жилых помещений ЖК (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) — 44,5 тыс. кв. м. В комплексе будет 463 квартиры и паркинг на 470 машино-мест.

    «Демонтаж здания начался в соответствии с полученным в декабре разрешением на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Профессора Попова, дом 47, литера А», — прокомментировали в пресс-службе «Группы Эталон».

    О приобретении участка и здания ЛДМ на Петроградской стороне «Группа Эталон» объявила летом 2021 года. В начале 2022 года петербуржцы переживали за сохранность растений из зимнего сада. В итоге растения застройщик пристроил в хорошие руки.

    Архитектурно-градостроительный облик ЖК комитет по градостроительству согласовал в ноябре.

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