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Что построят на Малой Невке? Группа «Эталон» подвела итоги конкурса

Петроградская сторона, берег Малой Невки и жилой комплекс — такое сочетание требует особого внимания и лучших идей. Для решения этой задачи Группа «Эталон» провела закрытый конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки земельного участка на улице Профессора Попова, дом 47, литера А и объявляет его итоги.

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Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
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Компания приобрела земельный участок в 2021 году в рамках программы расширения портфеля проектов в Санкт-Петербурге. В прошлом году Группа «Эталон» пополнила свой земельный банк в Пушкинском, Московском и Петроградском районах проектами с ожидаемой общей реализуемой площадью 240 тыс. кв. м.

Оператором конкурса выступило проектное бюро «СМЕНА». Для участия в нем по итогам квалификационного тура было отобрано 8 российских и международных архитектурных мастерских и проектных организаций с опытом реализации жилых проектов: Архитектурная студия «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Менеджмент Проекты Инвестиции Девелопмент», Группа компаний «Стройэксперт», ООО «УРБИС-СПБ», Архитектурная мастерская Миронова, Архитектурное бюро «Студия 44», архитектурное бюро MLA+ (Нидерланды), ООО «ЭталонПроект».

Задача, которая была поставлена конкурсантам — разработать архитектурно-градостроительную концепцию проекта Группы «Эталон» по строительству жилого комплекса класса «премиум» с учетом ограничений и условий использования территории, а также требований к проектным решениям, зафиксированных в техническом задании к конкурсу.

21 февраля состоялось очное заседание экспертного жюри конкурса, на котором были рассмотрены заявки конкурсантов. В состав жюри вошли:

  • Владимир Анатольевич Григорьев, специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, председатель жюри;
  • Геннадий Филиппович Щербина, президент Группы «Эталон»;
  • Лариса Викторовна Канунникова, заместитель председателя Комитета по благоустройству;
  • Алексей Владимирович Михайлов, заместитель председателя КГИОП;
  • Феликс Викторович Буянов, руководитель, «Архитектурная мастерская Б2»;
  • Олег Владимирович Веселицкий, заведующий кафедрой средового дизайна академии им. А.Л. Штиглица;
  • Святослав Владимирович Гайкович, руководитель архитектурного бюро «Студия-17»;
  • Сергей Валерьевич Падалко, руководитель архитектурной мастерской «Витрувий и сыновья»;
  • Михаил Михайлович Посохин, народный архитектор России, академик, президент НОПРИЗ;
  • Андрей Александрович Косарев, генеральный директор международной консалтинговой компании Colliers в Санкт-Петербурге
  • Мария Борисовна Элькина, архитектурный критик.

По итогам голосования экспертного жюри победителем конкурса было признано ООО «ЭталонПроект». Финалистами конкурса также стали: Архитектурное бюро «Студия 44» (2 место) и международная компания MLA+ (3 место).

Необходимо отметить, что решения концепции, предложенной победителем конкурса, предусматривают возможность сохранения существующих зеленых насаждений с интеграцией их в проект озеленения территории. В частности, на территории жилого комплекса планируется сохранить существующие многолетние дубы, которые будут являться центральными смысловыми акцентами во внутридворовой локации. В дополнение к существующим элементам фитодизайна территории предусмотрена также посадка новых деревьев, кустарников и декоративных злаков.

Также уникальности предложенному проекту придает решение интегрировать в концепцию застройки зимний сад, который соединит три жилых корпуса между собой через общий холл, что создаст комфортную всесезонную атмосферу для растений.

Визуализации концепций, которые были представлены в рамках конкурса, можно увидеть в галереях ниже. Листайте для того, чтобы увидеть проекты с разных ракурсов.

Победитель конкурса — ООО «ЭталонПроект»

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Финалист конкурса (II место) — Архитектурное бюро «Студия 44»

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Финалист конкурса (III место) — MLA+

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ООО «УРБИС-СПБ»

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Архитектурная студия "ИНТЕРКОЛУМНИУМ»

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ООО «Менеджмент Проекты Инвестиции Девелопмент»

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Группа компаний «Стройэксперт»

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Архитектурная мастерская Миронова

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Материал подготовлен специально для Группы «Эталон»

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»

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