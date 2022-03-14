Что построят на Малой Невке? Группа «Эталон» подвела итоги конкурса

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Поделиться Поделиться







Компания приобрела земельный участок в 2021 году в рамках программы расширения портфеля проектов в Санкт-Петербурге. В прошлом году Группа «Эталон» пополнила свой земельный банк в Пушкинском, Московском и Петроградском районах проектами с ожидаемой общей реализуемой площадью 240 тыс. кв. м.

Оператором конкурса выступило проектное бюро «СМЕНА». Для участия в нем по итогам квалификационного тура было отобрано 8 российских и международных архитектурных мастерских и проектных организаций с опытом реализации жилых проектов: Архитектурная студия «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Менеджмент Проекты Инвестиции Девелопмент», Группа компаний «Стройэксперт», ООО «УРБИС-СПБ», Архитектурная мастерская Миронова, Архитектурное бюро «Студия 44», архитектурное бюро MLA+ (Нидерланды), ООО «ЭталонПроект».

Задача, которая была поставлена конкурсантам — разработать архитектурно-градостроительную концепцию проекта Группы «Эталон» по строительству жилого комплекса класса «премиум» с учетом ограничений и условий использования территории, а также требований к проектным решениям, зафиксированных в техническом задании к конкурсу. 21 февраля состоялось очное заседание экспертного жюри конкурса, на котором были рассмотрены заявки конкурсантов. В состав жюри вошли: Владимир Анатольевич Григорьев, специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, председатель жюри; Геннадий Филиппович Щербина, президент Группы «Эталон»; Лариса Викторовна Канунникова, заместитель председателя Комитета по благоустройству; Алексей Владимирович Михайлов, заместитель председателя КГИОП; Феликс Викторович Буянов, руководитель, «Архитектурная мастерская Б2»; Олег Владимирович Веселицкий, заведующий кафедрой средового дизайна академии им. А.Л. Штиглица; Святослав Владимирович Гайкович, руководитель архитектурного бюро «Студия-17»;

Сергей Валерьевич Падалко, руководитель архитектурной мастерской «Витрувий и сыновья»; Михаил Михайлович Посохин, народный архитектор России, академик, президент НОПРИЗ; Андрей Александрович Косарев, генеральный директор международной консалтинговой компании Colliers в Санкт-Петербурге Мария Борисовна Элькина, архитектурный критик. По итогам голосования экспертного жюри победителем конкурса было признано ООО «ЭталонПроект». Финалистами конкурса также стали: Архитектурное бюро «Студия 44» (2 место) и международная компания MLA+ (3 место). Необходимо отметить, что решения концепции, предложенной победителем конкурса, предусматривают возможность сохранения существующих зеленых насаждений с интеграцией их в проект озеленения территории. В частности, на территории жилого комплекса планируется сохранить существующие многолетние дубы, которые будут являться центральными смысловыми акцентами во внутридворовой локации. В дополнение к существующим элементам фитодизайна территории предусмотрена также посадка новых деревьев, кустарников и декоративных злаков.

Также уникальности предложенному проекту придает решение интегрировать в концепцию застройки зимний сад, который соединит три жилых корпуса между собой через общий холл, что создаст комфортную всесезонную атмосферу для растений. Визуализации концепций, которые были представлены в рамках конкурса, можно увидеть в галереях ниже. Листайте для того, чтобы увидеть проекты с разных ракурсов. Победитель конкурса — ООО «ЭталонПроект»

Фото: предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Поделиться Поделиться







Финалист конкурса (II место) — Архитектурное бюро «Студия 44»

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Поделиться Поделиться







Финалист конкурса (III место) — MLA+

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Поделиться Поделиться







ООО «УРБИС-СПБ»

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Поделиться Поделиться







Архитектурная студия "ИНТЕРКОЛУМНИУМ»

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Поделиться Поделиться







ООО «Менеджмент Проекты Инвестиции Девелопмент»

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Поделиться Поделиться







Группа компаний «Стройэксперт»

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Поделиться Поделиться







Архитектурная мастерская Миронова

Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон» Поделиться Поделиться







Материал подготовлен специально для Группы «Эталон»