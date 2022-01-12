Заберите пальму в дом. Петербуржцы просят спасти зимний сад ЛДМ

Клич о спасении пальм в ЛДМ бросили в группе движения «Деревья Петербурга». Известие о «гибели» зимнего сада в социальных сетях разлетелось быстро. «30 декабря уволили весь обслуживающий персонал, в том числе и тех, кто ухаживал за садом. А зачем? Всё равно сносить. Сад жалко. Растения в основном крупномерные. Догадываюсь, что бесплатно ничего не отдадут, пусть лучше засохнут. Может, кто купит?» — пишут участники.



Отклик пошел сразу, а вопрос звучит один и тот же: как взять растения себе? «У меня высокие потолки, мне есть куда забирать», — пишет Тамара. «Я бы что-то маленькое приютила в память об этом месте. Вижу, и небольшие растения на фото есть», — предлагает Татьяна. Некоторые даже готовы выкупить деревья, а другие — обзванивать городские оранжереи с просьбами забрать «тропических брошенок» к себе.



Однако транспортировка растений зимой, как считает создательница инициативной группы «Деревья Петербурга» и «Карты деревьев» Мария Тиника, может им только навредить. Единственный разумный выход, как считает она, сохранить их вместе с самим садом. «Крупные пальмы и растения просто физически не поместятся в квартирах. Высота некоторых экземпляров свыше трех метров», — говорит она. На участке в Северной столице пальму тоже не посадишь, тропические растения требуют тепла и просто не выдержат нашего мороза.

В комментариях петербуржцы вспоминают историю, которая произошла с цветником в СКК. Там в свое время на первом этаже вдоль панорамных окон раскинулось зеленое изобилие в виде герани, монстеры и опять же пальм. Однако, когда здание решили «реконструировать» (по факту — снести), они канули в лету.

Зимние сады когда-то были визитной карточкой Петербурга. Это пристройки или помещения с естественным освещением и условиями, благоприятными для тропических и других растений. Они появились еще в конце XVIII века, создавали контраст с местным климатом и были символом статуса владельца. Первый подобный сад в городе создали в Таврическом дворце в 1791 году — специально для торжественного приема Екатерины II в честь взятия турецкой крепости Измаил. Он просуществовал чуть больше сотни лет, а затем на его месте появился Думский зал для заседаний депутатов.



Схожие сады были в особняке Штакеншнейдера на Миллионной улице, в Мариинском дворце, в Эрмитаже, в особняке Матильды Кшесинской, в особняке Сан-Галли и других местах. До наших дней дошло не все. Сейчас увидеть их можно, например, в Мраморном или в Аничковом дворце. «Надо спасать сад в целом, как сад, потому что это большая редкость и ценность для города», — считает Тиника.



О том, что здание ЛДМ и участок вокруг него на Песочной набережной приобрела Группа «Эталон», стало известно в прошлом году. Сам дворец молодежи планируют снести, а на том же месте построить жилой дом премиум-класса. Театр в ЛДМ все еще функционирует и, как и остальные заведения, является арендатором.



Некоторые обеспокоенные все же решились узнать о судьбе растений на месте. «Меня заверили, что работники есть и садовник тоже работает. Направили меня к генеральному директору новой УК, он как раз там проходил. Он меня заверил, что никаких телодвижений с садом до начала июня 2022 года не будет. Да, сменились собственник и юридическое лицо, старый персонал был уволен, но тут же набран новый, в том числе садовник, который работал в саду раньше. Зеленая зона относится к театру ЛДМ — пока там будут идти спектакли, они будут следить за растениями, то есть до лета, включая июнь», — поделилась с неравнодушными Ольга Якубович в сообществе «Петроградская диаспора». Подтвердить или опровергнуть информацию о принятии на работу старого садовника в «Эталоне» оперативно «Фонтанке» не смогли.



Защитники деревьев еще с прошлого года возмущаются застройкой ЛДМ. Речь не только о саде, но и о вековых дубах, встречающих посетителей у главного входа в ЛДМ. «Жители города, островитяне еще помнят, что в 1980-х годах здесь были «Лицедеи», рок и художники. Все они фотографировались на фоне дубов. Эти исторические дубы необходимо обязательно сохранить для будущих поколений», — пишут активисты в социальных сетях.



Как рассказали в движении «Деревья Петербурга», «Эталон» связывался с ним еще в первых числах ноября. Разговор шел именно о зимнем саде. «Они сами вышли на нас и сами предложили организовать встречу вживую. Потом вдруг резко передумали и сказали, что встреча будет в феврале. А теперь они уже вообще говорят, что ничего нам не обещали», — рассказывает Дарья Александрова. Активисты даже выложили телефон якобы сотрудницы компании, которая вела с ними разговор на эту тему, а затем «пропала», и посоветовали заинтересованным звонить ей. Однако к трубке девушка не подходит. Комментировать это в самом «Эталоне» не стали, однако заверили, что «специалисты управляющей компании осуществляют необходимый уход за растениями и регулярно их поливают». Вывозить растения, как считают там, в настоящий момент нецелесообразно, так как ими любуются посетители на пути в театр, который продолжает функционировать.

