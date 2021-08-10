«Эталон» купил здание ЛДМ на Песочной набережной и собирается строить на его месте жилой комплекс

Согласно опубликованному 10 августа сообщению для инвесторов, продаваемая площадь нового ЖК, который появится на месте ЛДМ составит 63 тыс. м2. По оценкам участников рынка, стоимость сделки могла составить 4 млрд рублей. Структура ее такова, что пока здание находится в собственности прежнего владельца — ООО «ЛДС», однако с июня оно передано в залог ООО «Специализированный застройщик «Эталон на Петроградской».



Продавцом выступает гендиректор ЛДС и единственный владелец этой компании Андрей Рождественский. Источники «Фонтанки», хорошо знакомые с историей Петербурга, напоминают, что до прошлого года гостинично-концертный комплекс на Песочной набережной контролировался предпринимателем Андреем Горбенко, человеком с богатым прошлым. Однако в 2020 году Горбенко умер, и его наследники передали право продажи этого актива Рождественскому. В ликвидируемом сейчас ООО «ЛДМ-отель» они оба все еще значатся как равноправные владельцы, однако в отношении Андрея Горбенко уже стоит пометка, что он — недостоверный владелец.