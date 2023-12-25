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    Четырехмесячной девочке стало плохо, пока мама отошла в ванную в Петергофе. Спасти ребенка не удалось

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    Четырехмесячная девочка скончалась в квартире Петродворцового района. Её должны были положить в больницу после Нового года.

    Скорую в квартиру на улице Володи Дубинина вызвали накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 декабря. По предварительной информации, 32-летняя мать девочки отошла в ванную, откуда услышала плач ребенка. Она вышла, взяла малышку на руки, но та обмякла, потеряв сознание. Женщина вызвала скорую, пока её сестра делала искусственное дыхание младенцу.

    Прибывшие в квартиру медики в течение получаса пытались реанимировать ребенка, но малышка скончалась.

    Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, женщина родила девочку в домашних условиях. А через двое суток новорожденную увезли в больницу, где выяснилось, что у нее проблемы с сердцем. После этого малышке выписали лекарства, которые она принимала вместе со смесью. Девочка плохо набирала вес, и врачи выписали направление на госпитализацию. Но в больнице якобы мать с ребенком отправили домой, сказав, что проблему можно решить в домашних условиях. Следующий приезд в больницу им был назначен после Нового года.

    Тело ребенка направили в морг для установления причины смерти.

    СК ведет проверку. Прокуратура Петродворцового района поставила её на контроль.

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