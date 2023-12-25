Четырехмесячной девочке стало плохо, пока мама отошла в ванную в Петергофе. Спасти ребенка не удалось

Четырехмесячная девочка скончалась в квартире Петродворцового района. Её должны были положить в больницу после Нового года.



Скорую в квартиру на улице Володи Дубинина вызвали накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 декабря. По предварительной информации, 32-летняя мать девочки отошла в ванную, откуда услышала плач ребенка. Она вышла, взяла малышку на руки, но та обмякла, потеряв сознание. Женщина вызвала скорую, пока её сестра делала искусственное дыхание младенцу.

