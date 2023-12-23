    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    737мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.94eur101.29

    Спецоперация на Украине

    Песков объяснил, на каких условиях Россия готова к переговорам: новости СВО за 23 декабря

    Главное, что случилось за последние сутки

    2340
    17 комментариев
    Путин готов к переговорам только для достижения целей СВО
    Путин готов к переговорам только для достижения целей СВОФото: Kremlin.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 декабря.

    Иноагенты

    Минюст пополнил реестр иноагентов. В него попал Олег Куваев, автор легендарного мультсериала про Масяню.

    Еще в марте 2022 года Куваев сообщил, что его сайт блокирует Роскомнадзор. В последних сериях мультфильма многие зрители увидели отсылки к украинским событиям.

    Также в реестр иноагентов вошли:

    • журналист Александр Баунов;
    • юрист организации «Роскомсвобода» (организация также признана иноагентом) Саркис Дарбинян;
    • экс-священник Андрей Кураев;
    • телеведущая Валерия Ратникова;
    • издания «Верстка» и «Можем объяснить»;
    • журналист Андрей Рыклин.

    Атаки ВСУ

    Житель села Алексеевка Курской области погиб из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

    Число пострадавших в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Ситуация на Украине

    Киев ввел санкции против еще 51 человека и 134 компаний из России и других стран. Многие из попавших в новые списки компаний зарегистрированы в Крыму.

    Санкции вводятся на срок от 3 до 10 лет и предполагают в том числе замораживание активов, запрет их вывода с территории Украины, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций.

    На Украине вынесли приговор блогеру Юрию Подоляке. Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, суд счел его виновным в оправдании действий России.

    Полковник СБУ Роман Костенко дал резонансное интервью газете The Times. В нем он сказал, что считает возможность Украины победить на поле боя «крайне маловероятной» и что никакое оружие не сможет серьезно повлиять на боевые действия.

    Внешняя политика

    Эстония сообщила, что готова искать и высылать на Украину военнообязанных украинцев.

    — Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся и чем занимаются, — передает ТАСС слова Лаури Ляэнеметса, главы эстонского МВД.

    В тот же день министр юстиции Германии Марко Бушман сообщил, что его страна будет поступать иначе. Германия не будет депортировать украинцев, призванных на службу в ВСУ.

    Джо Байден подписал проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Его общий объем — 886,3 миллиарда долларов. Помощь Украине предусмотрена в размере 800 миллионов долларов.

    Между Россией и Украиной впервые прошел двусторонний обмен передачами и письмами для военнопленных. Их отправили родственники военных с обеих сторон. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Интервью Пескова

    Дмитрий Песков дал интервью газете The New York Times. Ранее газета сообщала, что Путин якобы давал сигналы о своей готовности к переговорам о прекращении огня на нынешней линии соприкосновения. Песков ответил, что эти тезисы «в своей концепции неверны».

    — Путин действительно готов к переговорам, он так сказал, — объяснил Песков. — Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей.

    Путин готов к переговорам только для достижения целей СВО
    Путин готов к переговорам только для достижения целей СВОФото: Kremlin.ru

    По теме

    ПереговорыПесковПутинУкраинаВСУСанкцииИноагенты

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close