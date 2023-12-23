Песков объяснил, на каких условиях Россия готова к переговорам: новости СВО за 23 декабря

Путин готов к переговорам только для достижения целей СВО Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 декабря.

Иноагенты Минюст пополнил реестр иноагентов. В него попал Олег Куваев, автор легендарного мультсериала про Масяню.

Еще в марте 2022 года Куваев сообщил, что его сайт блокирует Роскомнадзор. В последних сериях мультфильма многие зрители увидели отсылки к украинским событиям.

Также в реестр иноагентов вошли:

журналист Александр Баунов;

юрист организации «Роскомсвобода» (организация также признана иноагентом) Саркис Дарбинян;

экс-священник Андрей Кураев;

телеведущая Валерия Ратникова;



издания «Верстка» и «Можем объяснить»;

журналист Андрей Рыклин.

Атаки ВСУ Житель села Алексеевка Курской области погиб из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Число пострадавших в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ситуация на Украине Киев ввел санкции против еще 51 человека и 134 компаний из России и других стран. Многие из попавших в новые списки компаний зарегистрированы в Крыму.

Санкции вводятся на срок от 3 до 10 лет и предполагают в том числе замораживание активов, запрет их вывода с территории Украины, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций.

На Украине вынесли приговор блогеру Юрию Подоляке. Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, суд счел его виновным в оправдании действий России. Полковник СБУ Роман Костенко дал резонансное интервью газете The Times. В нем он сказал, что считает возможность Украины победить на поле боя «крайне маловероятной» и что никакое оружие не сможет серьезно повлиять на боевые действия.

Внешняя политика Эстония сообщила, что готова искать и высылать на Украину военнообязанных украинцев. — Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся и чем занимаются, — передает ТАСС слова Лаури Ляэнеметса, главы эстонского МВД. В тот же день министр юстиции Германии Марко Бушман сообщил, что его страна будет поступать иначе. Германия не будет депортировать украинцев, призванных на службу в ВСУ. Джо Байден подписал проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Его общий объем — 886,3 миллиарда долларов. Помощь Украине предусмотрена в размере 800 миллионов долларов.

Между Россией и Украиной впервые прошел двусторонний обмен передачами и письмами для военнопленных. Их отправили родственники военных с обеих сторон. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Интервью Пескова

Дмитрий Песков дал интервью газете The New York Times. Ранее газета сообщала, что Путин якобы давал сигналы о своей готовности к переговорам о прекращении огня на нынешней линии соприкосновения. Песков ответил, что эти тезисы «в своей концепции неверны». — Путин действительно готов к переговорам, он так сказал, — объяснил Песков. — Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей.