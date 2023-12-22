Арестован замдиректора Роскосмоса и двое соучастников. Он занимался вооружением

Замдиректора Роскосмоса Олег Фролов арестован в пятницу, 22 декабря, по обвинению в особо крупном мошенничестве. Речь идет о сумме почти в полмиллиарда. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Вместе с Фроловым под стражей оказался индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации. Уточняется, что по версии следствия они договорились и похитили 435 миллионов на закупках оборудования. Всем предъявлено обвинение. Данные двух других фигурантов не раскрываются.
Ранее ТАСС сообщал, что в Москве по той же статье арестован директор научно-производственного предприятия «Геофизика-Космос» Евгений Фомичев.
Согласно сайту Роскосмоса, Фролов занимает должность заместителя директора по реализации госпрограммы вооружения.
Судя по всему, речь идет об Олеге Фролове, который был начальником Военно-космической академии имени Можайского, затем был начальником Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ, а после был замом руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения. Уроженец Луганской области, выпускник Киевского военного училища, генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор.