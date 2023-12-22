В третий раз. Минцифры перенесет покрытие населенных пунктов России LTE на 2027 год

Минцифры России планирует новый перенос срока покрытия большинства населенных пунктов сетью связи стандарта LTE с 2025 на 2027 год. Причинами такого решения являются нехватка оборудования и проблема с подключением к энергосетям, сообщил «Коммерсантъ» 22 декабря.



Для использования частот данного стандарта операторов еще в 2013 году обязали в течение восьми лет обеспечить связью 4G федеральные трассы и населенные пункты с населением более тысячи человек. В результате очередной перенос станет уже третьим по счету.

Возможную дату полного выполнения условий Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для поселений уже опубликовали — сентябрь 2027 года. Заседание комиссии, где будут обсуждать новые сроки, состоится 27 декабря, но, как указал глава Минцифры Максут Шадаев, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.