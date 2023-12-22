В третий раз. Минцифры перенесет покрытие населенных пунктов России LTE на 2027 год

Минцифры России планирует новый перенос срока покрытия большинства населенных пунктов сетью связи стандарта LTE с 2025 на 2027 год. Причинами такого решения являются нехватка оборудования и проблема с подключением к энергосетям, сообщил «Коммерсантъ» 22 декабря.
Для использования частот данного стандарта операторов еще в 2013 году обязали в течение восьми лет обеспечить связью 4G федеральные трассы и населенные пункты с населением более тысячи человек. В результате очередной перенос станет уже третьим по счету.
Возможную дату полного выполнения условий Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для поселений уже опубликовали — сентябрь 2027 года. Заседание комиссии, где будут обсуждать новые сроки, состоится 27 декабря, но, как указал глава Минцифры Максут Шадаев, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.
Как напомнило издание, в 2013 году ГКРЧ обязала операторов связи обеспечить LTE населенные пункты к 2021 году. К последней дате сроки сдвинули на конец 2024 года, а также добавили обязательство по покрытию федеральных трасс — до 2031 года.
В марте 2022 года дедлайн для операторов сдвинули на 2025 год, а для федеральных дорог — на 2032 год. Если ГКРЧ примет новое решение, то условия для населенных пунктов сместятся на конец 2027 года, при этом по покрытию трасс сроки останутся прежними.
В объяснение нового переноса собеседник издания отметил, что сложности возникают в первую очередь с поиском иностранного оборудования связи, а российские прототипы появятся в лучшем случае в 2025 году. Другой указал, что операторы также испытывают проблемы с модернизацией существующих сетей и поддержкой оборудования.
Тем временем в крупных городах России уже поднимается вопрос о развертывании сетей 5G. Вышки начнут устанавливать на отечественных базовых станциях с 2026 года.