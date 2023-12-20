В крупных годах России с 2026 года начнется активное развертывание сетей 5G. Вышки установят на отечественных базовых станциях. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает РИА Новости 20 декабря.



В ходе заявления в рамках выставки-форума «Россия» он добавил, что в 2025 году пройдут подготовительные работы по запуску сетей.

Кроме того, как подчеркнул Шадаев, планируется подключение российских базовых станций в дружественных странах.

Ранее рабочая группа Заксобрания Петербурга уже обсуждала вопрос о размещении вышек сотовой связи в городе. На третьем по счету заседании выступили ярые радиофобы. В их картине мира 5G — источник многих бед населения, а к установке вышек может быть причастна тайная мировая закулиса.