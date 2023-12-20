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    Пока в крупных городах. В Минцифры назвали сроки развертывания сетей 5G

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    В крупных годах России с 2026 года начнется активное развертывание сетей 5G. Вышки установят на отечественных базовых станциях. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает РИА Новости 20 декабря.

    В ходе заявления в рамках выставки-форума «Россия» он добавил, что в 2025 году пройдут подготовительные работы по запуску сетей.

    Кроме того, как подчеркнул Шадаев, планируется подключение российских базовых станций в дружественных странах.

    Ранее рабочая группа Заксобрания Петербурга уже обсуждала вопрос о размещении вышек сотовой связи в городе. На третьем по счету заседании выступили ярые радиофобы. В их картине мира 5G — источник многих бед населения, а к установке вышек может быть причастна тайная мировая закулиса.

    Как устанавливают сотовые вышки и стоит ли на самом деле их опасаться — читайте в материале «Фонтанки».

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    ВышкиСотовая связь
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    Комментарии 24

    Гость20 Дек 2023 в 15:08
    сказки на ночь
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