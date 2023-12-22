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    Из российских музыкальных сервисов исчезла «Голубая луна»

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    Пользователи социальных сетей обратили внимание на исчезновение песни Бориса Моисеева «Голубая луна» из российских музыкальных стриминговых сервисов. Корреспондент «Фонтанки» 22 декабря убедился, что песни действительно нет в «Яндекс Музыке», «Звуке» (бывший «Сберзвук»), «VK Музыке» и «МТС Музыке». При этом песню можно найти в зарубежных приложениях, например Spotify.

    В соцсетях предполагают, что ситуация с песней может быть связана как с решением Верховного суда по иску Минюста о признании ЛГБТ-движения* экстремистской организацией и ее запретом в России, так и с авторскими правами на песню.

    Напомним, что вскоре после решения Верховного суда в официальном сообществе группы «Тату» во «ВКонтакте» всем пользователям заблокировали доступ к стене, фото- и видеоальбомам.

    Кроме того, СТС удалил три эпизода сериала «Не родись красивой». В них Андрей Жданов посещает гей-клуб в образе травести-дивы.

    *Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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