Из российских музыкальных сервисов исчезла «Голубая луна»

Пользователи социальных сетей обратили внимание на исчезновение песни Бориса Моисеева «Голубая луна» из российских музыкальных стриминговых сервисов. Корреспондент «Фонтанки» 22 декабря убедился, что песни действительно нет в «Яндекс Музыке», «Звуке» (бывший «Сберзвук»), «VK Музыке» и «МТС Музыке». При этом песню можно найти в зарубежных приложениях, например Spotify.



В соцсетях предполагают, что ситуация с песней может быть связана как с решением Верховного суда по иску Минюста о признании ЛГБТ-движения* экстремистской организацией и ее запретом в России, так и с авторскими правами на песню.