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    Официальное сообщество группы «Тату» в VK заблокировало доступ к материалам

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    В официальном сообществе группы «Тату» (отмечено верифицированной галочкой) во «ВКонтакте» всем пользователям заблокировали доступ к стене, фото- и видеоальбомам. В этом в понедельник, 4 декабря, убедился корреспондент «Фонтанки».

    «Это стена Шрёдингера. Администратор закрыл стену: записи на ней, может, есть, а может, и нет», — говорится в описании.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием к руководству паблика во «ВКонтакте».

    В субботу, 2 декабря, стало известно, что клип на песню «Так красиво», за демонстрацию которого был оштрафован на полмиллиона музыкальный канал AIVA, пропал с YouTube-канала певца Сергея Лазарева. Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что в клипе выявили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

    Верховный суд РФ 30 ноября по иску Минюста признал ЛГБТ-движение* экстремистской организацией и запретил его в России. По мнению адвоката Алексея Михальчика, теперь к уголовной ответственности могут привлекать и за самоидентификацию как члена ЛГБТ-сообщества* в различных группах или закрытых чатах, и за участие в организационной деятельности или проведении различных массовых мероприятий, связанных с этой организацией.

    *Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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