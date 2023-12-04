Официальное сообщество группы «Тату» в VK заблокировало доступ к материалам

В официальном сообществе группы «Тату» (отмечено верифицированной галочкой) во «ВКонтакте» всем пользователям заблокировали доступ к стене, фото- и видеоальбомам. В этом в понедельник, 4 декабря, убедился корреспондент «Фонтанки».



«Это стена Шрёдингера. Администратор закрыл стену: записи на ней, может, есть, а может, и нет», — говорится в описании.



«Фонтанка» обратилась за комментарием к руководству паблика во «ВКонтакте».

В субботу, 2 декабря, стало известно, что клип на песню «Так красиво», за демонстрацию которого был оштрафован на полмиллиона музыкальный канал AIVA, пропал с YouTube-канала певца Сергея Лазарева. Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что в клипе выявили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.