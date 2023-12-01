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    Суд в Петербурге оштрафовал музыкальный канал за ласки пары женских рук в клипе Лазарева

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    Выборгский районный суд привлек к административной ответственности российский музыкальный канал AIVA за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Намек на однополую любовь увидели в женских руках. Подробности 1 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Из протокола следует, что с 29 августа по 25 сентября на канале периодически крутили клип на песню Сергея Лазарева «Так красиво». В документе указано, что отдельного внимания заслуживают руки, ласкающие друг друга. По ногтевым пластинам и волосам, маникюру и украшениям установлено, что руки принадлежат двум разным людям одного пола. А движения рук воспринимаются как тактильное чувственное взаимодействие лиц, транслирующих гомосексуальные предпочтения.

    «Создается соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины», — говорится в протоколе.

    Суд назначил наказание в виде штрафа в 500 000 рублей.

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    Комментарии 31

    Гость01 Дек 2023 в 18:00
    ФИО судьи постеснялись?
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