Из соцсетей Сергея Лазарева пропал клип «Так красиво», за который оштрафовали телеканал

Клип на песню «Так красиво», за демонстрацию которого был оштрафован на полмиллиона музыкальный канал AIVA, пропал с YouTube-канала певца Сергея Лазарева. В этом убедился корреспондент «Фонтанки» в субботу, 2 декабря.
Как говорится в Telegram-канале «Осторожно, новости», клип успел набрать свыше 6 миллионов просмотров. Видео не найти и на других ресурсах Лазарева — на сайте и в соцсетях. Клип вышел в 2017 году.
Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что в клипе выявили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
В протоколе говорилось, что в клипе создается установка, «что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».