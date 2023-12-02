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    Из соцсетей Сергея Лазарева пропал клип «Так красиво», за который оштрафовали телеканал

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    Клип на песню «Так красиво», за демонстрацию которого был оштрафован на полмиллиона музыкальный канал AIVA, пропал с YouTube-канала певца Сергея Лазарева. В этом убедился корреспондент «Фонтанки» в субботу, 2 декабря.

    Как говорится в Telegram-канале «Осторожно, новости», клип успел набрать свыше 6 миллионов просмотров. Видео не найти и на других ресурсах Лазарева — на сайте и в соцсетях. Клип вышел в 2017 году.

    Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что в клипе выявили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

    В протоколе говорилось, что в клипе создается установка, «что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

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