Правобережная часть Колпино мерзнет без горячей воды и отопления

Два десятка улиц в Колпинском районе Петербурга временно остались без отопления и горячей воды. В администрации сообщают о работах.



На отсутствие горячего водоснабжения и отопления в правобережной части Колпино пожаловался читатель «Фонтанки» Игорь. По его словам, перебои начались еще во вторник, 19 декабря. Тогда отключили только отопление, вода, хоть и не сильно горячая, была. Включить обещали тем же вечером — и слово сдержали. Однако уже на следующее утро, в 7 часов 20 декабря, «батареи забулькали» — и с тех пор в домах нет ни отопления, ни горячей воды.