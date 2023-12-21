    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, ю-в

    738мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.41eur99.05

    Правобережная часть Колпино мерзнет без горячей воды и отопления

    1104
    8 комментариев

    Два десятка улиц в Колпинском районе Петербурга временно остались без отопления и горячей воды. В администрации сообщают о работах.

    На отсутствие горячего водоснабжения и отопления в правобережной части Колпино пожаловался читатель «Фонтанки» Игорь. По его словам, перебои начались еще во вторник, 19 декабря. Тогда отключили только отопление, вода, хоть и не сильно горячая, была. Включить обещали тем же вечером — и слово сдержали. Однако уже на следующее утро, в 7 часов 20 декабря, «батареи забулькали» — и с тех пор в домах нет ни отопления, ни горячей воды.

    Администрация Колпинского района в своем паблике в «ВКонтакте» сообщает, что на Тверской улице в Колпино ведутся работы, из-за которых во всех зданиях правобережной части Колпинского района до 23:00 21 декабря отключены горячее водоснабжение и центральное отопление. Отключить, правда, по данным администрации, должны были в 12 часов четверга. В зону отключения попали:

    • Октябрьская улица,
    • улица Ремизова,
    • улица Ижорского Батальона,
    • Тверская улица,
    • Оборонная улица,
    • Московская улица,
    • улица Анисимова,
    • улица Тазаева,
    • Тосненский переулок,
    • Красная улица,
    • Новгородская улица,
    • набережная Комсомольского канала,
    • Вокзальная улица,
    • улица Труда,
    • улица Культуры,
    • улица Правды,
    • Соборная улица,
    • Онежская улица (поселок Тельмана, Ленобласть),
    • Ладожский бульвар (поселок Тельмана, Ленобласть).

    После завершения работ управляющие компании еще несколько часов будут производить наладку внутридомовых систем и подключать горячую воду и отопление по штатной схеме, добавляют в администрации.

    UPD: В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» «Фонтанке» уточнили, что в Колпино идет реконструкция трубопровода. На Тверской улице, напротив дома 60, литера А, сегодня ведутся работы по переключению прямого трубопровода в рамках строительства художественной школы. В связи с этим с полудня в 156 жилых домах временно ограниченно центральное отопление и в 71 доме оно подается по пониженным параметрам. По нормативу, работы должны выполнить в течение 20 часов. «Теплоэнергетики делают все возможное, чтобы выполнить необходимые работы раньше установленного срока», — добавили в пресс-службе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОтключение горячей водыОтключение отопления
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close