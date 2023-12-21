Правобережная часть Колпино мерзнет без горячей воды и отопления

Два десятка улиц в Колпинском районе Петербурга временно остались без отопления и горячей воды. В администрации сообщают о работах.
На отсутствие горячего водоснабжения и отопления в правобережной части Колпино пожаловался читатель «Фонтанки» Игорь. По его словам, перебои начались еще во вторник, 19 декабря. Тогда отключили только отопление, вода, хоть и не сильно горячая, была. Включить обещали тем же вечером — и слово сдержали. Однако уже на следующее утро, в 7 часов 20 декабря, «батареи забулькали» — и с тех пор в домах нет ни отопления, ни горячей воды.
Администрация Колпинского района в своем паблике в «ВКонтакте» сообщает, что на Тверской улице в Колпино ведутся работы, из-за которых во всех зданиях правобережной части Колпинского района до 23:00 21 декабря отключены горячее водоснабжение и центральное отопление. Отключить, правда, по данным администрации, должны были в 12 часов четверга. В зону отключения попали:
- Октябрьская улица,
- улица Ремизова,
- улица Ижорского Батальона,
- Тверская улица,
- Оборонная улица,
- Московская улица,
- улица Анисимова,
- улица Тазаева,
- Тосненский переулок,
- Красная улица,
- Новгородская улица,
- набережная Комсомольского канала,
- Вокзальная улица,
- улица Труда,
- улица Культуры,
- улица Правды,
- Соборная улица,
- Онежская улица (поселок Тельмана, Ленобласть),
- Ладожский бульвар (поселок Тельмана, Ленобласть).
После завершения работ управляющие компании еще несколько часов будут производить наладку внутридомовых систем и подключать горячую воду и отопление по штатной схеме, добавляют в администрации.
UPD: В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» «Фонтанке» уточнили, что в Колпино идет реконструкция трубопровода. На Тверской улице, напротив дома 60, литера А, сегодня ведутся работы по переключению прямого трубопровода в рамках строительства художественной школы. В связи с этим с полудня в 156 жилых домах временно ограниченно центральное отопление и в 71 доме оно подается по пониженным параметрам. По нормативу, работы должны выполнить в течение 20 часов. «Теплоэнергетики делают все возможное, чтобы выполнить необходимые работы раньше установленного срока», — добавили в пресс-службе.