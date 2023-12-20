    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -3

    5 м/с, зап

    740мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.09eur98.58

    Эстония сделала не менее 200 исключений из антироссийских санкций

    83
    обсудить

    Министерство иностранных дел Эстонии выдало не менее 200 разрешений на исключение из санкций против России, передает 20 декабря ТАСС со ссылкой на гостелерадио прибалтийской республики. Подсчет ведется после начала СВО.

    Уточняется, что в значительной степени такие решения принимались «по соображениям безопасности» — для вывоза удобрений, которые застряли в портах Эстонии после введения антироссийских санкций. Местные власти посчитали, что пребывание таких грузов на территории республики могло быть потенциально вредным для окружающей среды.

    Напомним, 18 декабря Евросоюз утвердил уже 12-й пакет санкций против России, включающий запрет на импорт ювелирных алмазов. Также ЕС обязал свои банки уведомлять регуляторов о финансовых переводах граждан Евросоюза в любые другие страны и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

    Евросоюз включил в новый пакет санкций 61 человека и 86 компаний и организаций. В том числе в список вошли группа «АльфаСтрахование», глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, гендиректор «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов. Среди физических лиц, на которых теперь распространяются ограничения, — 14 членов ЦИК РФ.

    Теперь санкции распространяются также в отношении сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Ильи Медведева и фонда «Защитники Отечества» и его председателя Анны Цивилевой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Эстония
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close