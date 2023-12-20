Эстония сделала не менее 200 исключений из антироссийских санкций

Министерство иностранных дел Эстонии выдало не менее 200 разрешений на исключение из санкций против России, передает 20 декабря ТАСС со ссылкой на гостелерадио прибалтийской республики. Подсчет ведется после начала СВО.
Уточняется, что в значительной степени такие решения принимались «по соображениям безопасности» — для вывоза удобрений, которые застряли в портах Эстонии после введения антироссийских санкций. Местные власти посчитали, что пребывание таких грузов на территории республики могло быть потенциально вредным для окружающей среды.
Напомним, 18 декабря Евросоюз утвердил уже 12-й пакет санкций против России, включающий запрет на импорт ювелирных алмазов. Также ЕС обязал свои банки уведомлять регуляторов о финансовых переводах граждан Евросоюза в любые другие страны и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.
Евросоюз включил в новый пакет санкций 61 человека и 86 компаний и организаций. В том числе в список вошли группа «АльфаСтрахование», глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, гендиректор «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов. Среди физических лиц, на которых теперь распространяются ограничения, — 14 членов ЦИК РФ.
Теперь санкции распространяются также в отношении сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Ильи Медведева и фонда «Защитники Отечества» и его председателя Анны Цивилевой.