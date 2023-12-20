Эстония сделала не менее 200 исключений из антироссийских санкций

Министерство иностранных дел Эстонии выдало не менее 200 разрешений на исключение из санкций против России, передает 20 декабря ТАСС со ссылкой на гостелерадио прибалтийской республики. Подсчет ведется после начала СВО.



Уточняется, что в значительной степени такие решения принимались «по соображениям безопасности» — для вывоза удобрений, которые застряли в портах Эстонии после введения антироссийских санкций. Местные власти посчитали, что пребывание таких грузов на территории республики могло быть потенциально вредным для окружающей среды.

