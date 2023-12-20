NASA готовится к отправке людей на Марс. Пока в космос передано видео с котом Картошкой

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) провело эксперимент по оптической связи в глубоком космосе. 11 декабря НАСА отправило потоковое видео сверхвысокой четкости на рекордное расстояние в 31 миллион километров (в 80 раз дальше, чем от Земли до Луны).
15-секундный ролик про кота по имени Картошка (Taters), с которым играют лазерной указкой, отправился на зонд Psyche, летящий к астероиду Психея. Использовалась лазерная система связи Deep Space Optical Communications. Как предполагается, она сможет передавать данные в 10–100 раз быстрее, чем обычная радиочастотная система. Более 1,3 ТБ данных «полетели» в космос со скоростью до 267 Мбит/с, что сопоставимо со скоростью широкополосного интернета. «Доставка» заняла 101 секунду.
«Исследователи пока не планируют получать научные данные с помощью новой системы, в следующий раз лазерная связь будет запущена в 2026 году, когда зонд будет находиться неподалеку от Марса для гравитационного маневра — тогда расстояние до Земли составит 330 млн км», — пишет 20 декабря «Коммерсантъ».
«Это открывает путь для связи с более высокой скоростью передачи данных, способной передавать сложную научную информацию, изображения высокой четкости и видео в поддержку следующего гигантского скачка человечества: отправки людей на Марс», — отмечают в НАСА.