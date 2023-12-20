NASA готовится к отправке людей на Марс. Пока в космос передано видео с котом Картошкой

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) провело эксперимент по оптической связи в глубоком космосе. 11 декабря НАСА отправило потоковое видео сверхвысокой четкости на рекордное расстояние в 31 миллион километров (в 80 раз дальше, чем от Земли до Луны).



15-секундный ролик про кота по имени Картошка (Taters), с которым играют лазерной указкой, отправился на зонд Psyche, летящий к астероиду Психея. Использовалась лазерная система связи Deep Space Optical Communications. Как предполагается, она сможет передавать данные в 10–100 раз быстрее, чем обычная радиочастотная система. Более 1,3 ТБ данных «полетели» в космос со скоростью до 267 Мбит/с, что сопоставимо со скоростью широкополосного интернета. «Доставка» заняла 101 секунду.

