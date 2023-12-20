Мы все придумали за вас. 6 идей новогодних подарков для любителей удивлять

Всем влюбленным в город на Неве в качестве подарка определенно подойдут сувениры с городской тематикой. Например, конструктор с пейзажами непарадного Петербурга, который создает художница Наталья Наниева. Эти композиции однажды сыграли роль новогодних подарков, которые «Фонтанка» подготовила своим партнерам.

Несколько листов из древесноволокнистой плиты с нанесенным изображением зданий выстраиваются один за другим и образуют перспективу. Подобные игрушки были популярны в Европе в XVIII–XIX веках.

Первый набор Наталья выпустила осенью 2020 года, и тираж почти мгновенно разошелся. Затем последовали два новых, а потом еще и еще. Во всех конструкторах угадывается «тот самый Петербург»: обшарпанные стены старинных домов, расписанные стрит-артистами гаражи Коломны, Лиговки, Васильевского острова...