«Фонтанка» продолжает рассказ о «Петербурге глазами петербуржцев» — в рамках нашего нового проекта «(От)личный Петербург», цель которого — обратить внимание туристов и горожан на необычные достопримечательности, а известные показать с новых ракурсов. На его странице мы рассказали вам о том, какие видовые точки, здания, дворы, события и праздники выбрали эксперты и предложили проголосовать за понравившиеся варианты.

Автор игрушечных диорам Наталья Наниева рассказала «Фонтанке» о том, какие дома стали прообразом наборов «Того самого Петербурга», кто поселил в них персонажа сериала «Внутри Лапенко» и почему закрашенные коммунальщиками граффити могут появиться в конструкторах, а падающие балконы нет.



Идея «Того самого Петербурга» пришла к Наталье Наниевой год назад. Еще во время учебы в Академии художеств имени Репина она хотела посвятить диплом дворам и закоулкам Северной столицы, но в итоге отказалась от идеи в пользу творчества Боккаччо, а позже занялась старинными игрушками.

Но эстетика петербургского декаданса продолжала будоражить художницу. «Когда мы заехали в квартиру в Коломне, наша парадная была фантастически живописной, там проглядывало шесть слоев краски вместе с плесенью, и я фотографировала эту фактуру, выставляла в Instagram и радовалась, как это красиво», — рассказывала она.

Однажды появилась мысль воплотить непарадный Петербург в виде игрушки-сувенира. После нескольких экспериментов с деревянными домиками Наталья остановилась на конструкторе-диораме. Такие игрушки были популярны в Европе в 18 — 19-м веках: несколько листов из древесноволокнистой плиты с нанесенным изображением зданий выстраиваются один за другим и образуют перспективу.

Первый набор вышел осенью 2020 года, и тираж почти мгновенно разошелся. Затем последовали еще два. На них изображены узнаваемые виды петербургских дворов с облезлой штукатуркой, обшарпанными брандмауэрами, разрисованными надписями гаражами, лысыми и обрезанными деревьями. В качестве дополнения вышли фигурки советских автомобилей, которые можно «припарковать» под окнами домов.



За год было продано несколько тысяч наборов, а на Instagram проекта подписалось более 7 тысяч человек. «Когда я это начинала, то не могла предположить, что это станет так популярно», — говорит Наталья. В основном заказы делаются через Instagram, но конструкторы можно найти также в магазине «Подписные издания», в Юсуповском дворце и еще нескольких сувенирных и книжных магазинах. По словам художницы, конструкторы покупают и коллекционируют как сами жители Петербурга, так и люди из других городов России и мира. «Часто отправляю за границу — в основном в США, Германию, Израиль. Но есть экзотические страны — Новая Зеландия, Австралия. В основном покупают русско-говорящие люди. Но один раз небольшую оптовую закупку сделал хозяин сувенирного магазина из голландской деревни, который решил таким образом расширить ассортимент», — рассказывает она.

Эстетика непарадного города пришлась по душе и пожилым людям, которые ностальгируют по Ленинграду своей юности, и молодежи. Вокруг «Того самого Петербурга» даже сформировался своего рода фан-клуб. Клиенты присылают фото собранных наборов, которые украсили собственными граффити. «Мы даже напечатали какое-то количество пустых гаражей, и теперь люди сами берут акрил и подписывают, что нужно», — рассказывает Наталья.



«Такое тление все равно не остановить»

По мнению художницы, залог успеха в том, что ей удалось показать город «как он есть», при этом отказавшись от привязки к конкретным местам. «Должна быть четкая доминанта, задний план, какие-то детали. Тут я поставила деревья, сюда добавила дом который повыше. Как художнику мне так проще строить композицию, да и зрителю такой подход оказался ближе — каждый находит свое, и это прекрасно», — говорит она. Угадывание прототипа — тоже игра, в которую с удовольствием играют поклонники проекта.

У первого набора действительно был четкий прообраз — это Коломна. «Я вышла из дома и, побродив полчаса и сделав какое-то количество фотографий, решила, что вот хороший дом и он подходит. Второй городской пейзаж — более собирательный образ: силуэт от одного, фактура от другого», — рассказывает Наталья. Глухая стена дома из второго набора родом с Лиговского проспекта. «Но многие говорят, что это дом на Ваське и все его знают», — отмечает художница.

Затянутое зеленой реставрационной сеткой здание из третьего набора — это дом Дворжака на углу Фонтанки и Крюкова канала. «Когда увидела, то сразу подумала, что все буду строить вокруг него. Мне нравится, как фактуры сетки начинают работать, такая живая эстетика. Но в любой прогулке по центру наткнешься на такой», — говорит Наталья. Хотя не всем идея пришлась по душе: обшарпанный Петербург — это одно, но реставрационная сетка — это уже слишком, были и такие комментарии в соцсетях.



Но и у самой художницы отношение к разрушающейся красоте Северной столицы не однозначное. «Я, с одной стороны, любуюсь всеми этими наслоениями времени, но, с другой стороны, считаю, что город должен быть безопасным и комфортным», — рассуждает она. Впрочем, атмосфера упадка — это неотъемлемая часть Петербурга хотя бы из-за климата. «У нас на улице два года подряд ремонтируют исторический забор, и каждый раз через полгода он возвращает себе прежний вид с облезлой штукатуркой. Думаю, что такое тление все равно не остановить и отметины времени не закрасить надолго», — говорит Наталья.

Безобразные граффити вызывают негодование, но талантливое уличное искусство имеет право на существование, считает она. Одна из идей — сделать наборы дополнений, где будут изображены граффити, которые закрасили петербургские коммунальщики. А вот падающие с исторических домов на головы прохожим балконы вряд ли станут частью «Того самого Петербурга». «Пока говорить о социальных темах нет потребности», — говорит Наталья.



«Стереть граффити, и можно Раскольникова запускать»

Сейчас в работе находятся два новых набора «Того самого Петербурга». Один из них выйдет в конце сентября. В этот раз Наталья Наниева решила показать город изнутри — это будет интерьер советской коммуналки.

«Жители» в домах пока появляться не будут, хотя с этим экспериментируют и сама художница, и ее клиенты. «Мы сами пробовали расставлять фигурки Lego — они подходят по масштабу, муми-тролли тоже забавно смотрятся», — рассказывает Наталья. Один из клиентов прислал фото одного из наборов, в котором поселил журналиста из сериала «Внутри Лапенко». Эстетика этого проекта близка «Тому самому Петербургу», признается художница. В планах создать свою серию типичных персонажей. Один или два героя поселятся в коммунальных интерьерах. Петербургские персонажи могут появиться и как куклы-дергунчики, с которыми Наталья работала до этого. «Это будут игрушки, объединенные общей тематикой, например тоже жители питерской коммуналки. Можно, конечно, поработать и с изображениями известных петербуржцев — Довлатовым, Хармсом, Бродским», — говорит она.

