В Госдепе заявили об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Украине

У властей США нет «волшебного горшочка», из которого можно черпать деньги для Украины. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.



«У нас нет наготове никакого "волшебного горшочка", откуда можно было бы продолжать черпать [финансы], если конгресс не примет этот законопроект», — сказал он.



В настоящее время, продолжил представитель Госдепа, Штаты ограничены одним пакетом помощи. После его представления США исчерпают все ресурсы помощи Украине в сфере безопасности.

