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    В Госдепе заявили об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Украине

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    У властей США нет «волшебного горшочка», из которого можно черпать деньги для Украины. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

    «У нас нет наготове никакого "волшебного горшочка", откуда можно было бы продолжать черпать [финансы], если конгресс не примет этот законопроект», — сказал он.

    В настоящее время, продолжил представитель Госдепа, Штаты ограничены одним пакетом помощи. После его представления США исчерпают все ресурсы помощи Украине в сфере безопасности.

    Накануне стало известно, что президент США Джо Байден готов идти на компромиссы с республиканцами по вопросу ужесточения контроля на южной границе США ради дальнейшей помощи Украине. Сейчас запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов блокируют республиканцы, которые увязывают помощь со строительством стены на границе США и Мексики.

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    Гость19 Дек 2023 в 23:25
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    +0−0
    Гость19 Дек 2023 в 23:18
    горшочек не до варил.
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