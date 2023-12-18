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    В Белом доме заявили, что Байден готов к компромиссам по вопросам военной помощи Украине

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    Президент США Джо Байден готов идти на компромисс с республиканцами по вопросу ужесточения контроля на южной границе США ради дальнейшей военной помощи Украине. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома.

    «Он [Байден] готов добросовестно вести переговоры и идти на компромиссы как на политическом фронте, так и в вопросе защиты границ», — сказал он.

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Запрос Белого дома на 60 млрд долларов блокируют республиканцы, которые увязывают помощь со строительством стены на границе США и Мексики.

    Недавно стало известно, что палата представителей Конгресса США уходит на каникулы, не утвердив помощь Украине.

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