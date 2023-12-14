Палата представителей Конгресса США уходит на каникулы, не утвердив помощь Украине

В Палате представителей Конгресса США республиканцы уходят на новогодние каникулы до 9 января, так и не согласовав запрос о военной помощи Украине, передает 14 декабря РИА Новости.



Ситуацией недоволен координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. В четверг он заявил об этом СМИ. Кирби процитировал несколько тезисов, которые сегодня озвучил на своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. В частности, что «конфликт вокруг Украины не разрешится, пока Россия не достигнет своих целей».

