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    Палата представителей Конгресса США уходит на каникулы, не утвердив помощь Украине

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    В Палате представителей Конгресса США республиканцы уходят на новогодние каникулы до 9 января, так и не согласовав запрос о военной помощи Украине, передает 14 декабря РИА Новости.

    Ситуацией недоволен координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. В четверг он заявил об этом СМИ. Кирби процитировал несколько тезисов, которые сегодня озвучил на своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. В частности, что «конфликт вокруг Украины не разрешится, пока Россия не достигнет своих целей».

    «Я надеюсь, что те республиканцы из Палаты представителей, которые месяцами держат в заложниках критическую помощь Украине, услышали послание Путина ясно и отчетливо. Вместо этого они уходят на каникулы», — резюмировал Кирби.

    Ранее республиканцы заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины и Израиля. В Палате представителей также не спешат одобрять проект. Утвердить запрос должны обе палаты Конгресса.

    Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин ответил в том числе и на вопросы об СВО. Так, президент заявил, что анонсированное ВСУ контрнаступление не удалось. Последней попыткой Украины, по словам президента, было «прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма».

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    Конгресс СШАУкраина
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