С моего балкона на человека упала наледь. Кого накажут?

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смерть мужчины на проспекте Мечникова от падения наледи обернулась уголовным делом. В числе «подозреваемых» — козырек балкона, который, скорее всего, был установлен незаконно. «Фонтанка» разбиралась, кто должен был чистить наледь и кому грозит ответственность «в случае чего».



Что произошло Утром 18 декабря полиция выехала на вызов — у семиэтажного дома № 10 по проспекту Мечникова в Калининском районе был найден труп 32-летнего мужчины. Он погиб в результате падения наледи предположительно с козырька балкона последнего этажа.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По данным «Фонтанки», было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Владелец квартиры, с балкона которого, по версии правоохранителей, и сорвалась смертельная наледь, проходит в статусе подозреваемого. Его допросили, но меру пресечения не избирали.



По этой статье наказание — исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы до 2 лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы до 2 лет.



В постановлении о возбуждении дела указано, что роковой балкон не является общедомовым имуществом. Потом, когда поиски виноватых развернутся в полную силу, это может стать важным моментом.



Про владельца квартиры и, соответственно, балкона, известно немногое. Ему 60 лет, официально он нигде не работает. В этой квартире живет около 13 лет. Скорее всего, козырьком и остеклением балкон «оброс» уже при последнем жильце.



Можно сказать с уверенностью — эта конструкция явно несогласованная. В оригинальной задумке архитектора семиэтажки балконы представляют собой открытые площадки с железными перилами. Роковой козырек, судя по «Яндекс.Панорамам», появился в промежутке с 2011 до 2016 года включительно. Момент, что конструкция не просто «неродная» для дома, а еще и незаконная, тоже важный.



История повторяется Схожая история в городе уже была 12 лет назад. В декабре 2011 года наледью, упавшей с козырька балкона на Замшиной улице, убило 18-летнюю студентку Елизавету Латычевскую. Конструкция балкона была возведена самовольно и не согласована с городом. В марте 2012 года Сергею Кузьмину, владельцу квартиры, был вынесен приговор — полтора года исправительных работ с удержанием из заработка 15% в пользу государства и почти миллион рублей компенсации морального вреда и материального ущерба. В настоящее время судимость уже погашена.



Адвокат Дмитрий Белячков, который защищал Кузьмина в суде, рассказал «Фонтанке», что приговор не был оспорен. «Понимаете, что его оспаривать? На мой взгляд, он и осужден-то был неправильно. И судья это прекрасно понимала, поэтому срок такой небольшой. Почему? Не была привлечена к ответственности в соответствии с тяжестью ее деяния глава ТСЖ, в чьем непосредственном ведомстве был этот балкон. Не были даже установлены, хотя это элементарно, лица, которые делали этот козырек», — прокомментировал собеседник.



По мнению адвоката, в этом случае привлекать к ответственности надо было другие структуры: от ТСЖ или управляющей компании до районной и городской администрации.



А как же «балконная амнистия»? В Петербурге самовольно застекленные балконы и лоджии, надстройки козырьков на балконах встречаются повсеместно. «Фонтанка» неоднократно писала про анонимных жалобщиков на такие конструкции и про балконную амнистию, которую затеяли еще в предыдущем созыве ЗакСа. Но сработала она лишь частично: чиновники и правда получили возможность не штрафовать в соответствии с городским законом тех, кто утеплился до 2021 года; но если дело доходило до суда по чьему-то иску — эту амнистию без шансов побивали Жилищным кодексом. Введенные в 2022 году новые правила пользования жилыми помещениями фактически ничего не поменяли. И в любом случае история с амнистией касается только штрафов и административных наказаний, от уголовной статьи она не спасет.





Бывает, что квартиру человек получил или купил уже с такой конструкцией. Тут необходимо помнить: как и в случае с незаконными перепланировками, ответственность несет владелец. А то, что он не знал о незаконности, когда вступал в права собственности, его от ответственности не освобождает.

Кто в итоге будет виноват Однозначного ответа на вопрос, кто в итоге понесет ответственность в каждом конкретном случае, нет. Это зависит от многих факторов: кто установил конструкцию; была ли она согласованной; что управляющая организация сделала для того, чтобы обязать собственника демонтировать незаконную конструкцию; является она общедомовым имуществом или собственностью владельца квартиры. Кстати, согласованный статус конструкции в итоге от ответственности может и не спасти.



Собеседники «Фонтанки» в сфере коммунального управления рассказывают, что регулярно встречаются с ситуациями, когда на просьбу убрать наледь с балконов и отливов окон собственники отвечают в духе «вам надо, вы и убирайте, дорогая управляющая компания». «То есть у меня дворник с лопатой должен пройти по квартире и чистить его балкон, получается», — резюмировал собеседник.



«Если балкон является общим имуществом (например, балкон в подъезде. — Прим. ред.), то очищать должна управляющая компания. Если имуществом собственника — это его обязанность. Другой вопрос, что договор управления предполагает безопасные условия. И если УК предполагает небезопасность по вине собственников, УК должна принимать меры. От подачи иска в суд до банального ограждения опасной зоны», — прокомментировала глава Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова.



Проект, который бы допускал опасность схода наледи с балкона, вряд ли вообще пройдет согласование, мало кто хочет взять на себя такую ответственность. Но на вопрос, должна ли управляющая организация убирать наледь с несогласованных конструкций, эксперт вновь отвечает: «[УК] должна обеспечить безопасность. Любым способом. Как минимум, исключить нахождение пешеходов в опасной зоне».



«Понимаете, поскольку это самострой, тут есть две принципиальные вещи, — комментирует юрист Кирилл Захарян. — Первая: управляющая компания должна нести ответственность за то, что она своевременно не обратилась в суд об обязании демонтировать эту конструкцию. Вторая: насколько я понимаю, виноват тот, кто это построил, то есть собственник. Либо лицо, которое возвело, если докажут, что это иное лицо».



Другое дело, рассуждает эксперт, если управляющая компания сняла с себя потенциальную ответственность: сходила в суд, выиграла иск об обязании собственника демонтировать конструкцию, принесла исполнительный лист в отдел судебных приставов, было возбуждено исполнительное производство. И в этом случае бездействует уже не УК: «Теперь вопрос: чем занимаются судебные приставы? Принимают ли они какие-либо действия по надлежащему исполнению судебного решения? Если нет, возникают вопросы уже к работе приставов, и данная ситуация очень похожа на то, что "муж жену дома бьет, а участковый, зная об этом, ничего не предпринимает"», — объясняет собеседник.



Ответственности с самого владельца квартиры это не снимает. «Поскольку вы произвели установку конструкции, которая несет опасность окружающим, вам необходимо побеспокоиться о своевременной очистке, не создавая угрозу жизни, безопасности, здоровью окружающих», — констатирует Захарян.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»