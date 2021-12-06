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«Новые штрафы» за остекление балконов — на самом деле старые

Новые правила пользования жилыми помещениями перепугали россиян угрозой штрафов за незаконное остекление. Однако получить такой штраф можно было уже давно, но строгость балконных законов компенсируется тяжестью на подъем карательной машины правосудия.

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Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив
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В воскресный вечер столичные СМИ напугали россиян новостями, что с марта 2022 года в России начнут штрафовать за несогласованное остекление лоджий и балконов, а также обшивку сайдингом. Взбудоражило известие и читателей «Фонтанки». Согласно расхожему выражению, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что никаких кардинальных перемен в жизни россиян в связи с этой новеллой не произойдет. Плохая — что такие штрафы уже существуют, как и в случае решения суда обязанность демонтировать незаконное остекление. Объясняем по порядку.

В СМИ пишут, что с марта 2022 года будут штрафовать за незаконное остекление балконов и лоджий. Это правда?

В части, что штрафовать начнут только в марте, — неправда. Наказание за несогласованное остекление существует не первый год, поэтому, если вы — владелец такого балкона, штраф вам грозит, и прямо сейчас тоже.

Тогда что это за новые правила, о которых все говорят?

Это приказ Минстроя (№292 от 14.05.2021, текст документа здесь) «Об утверждении правил пользования жилым помещением». Этот документ начнет работать с марта 2022 года, когда закончится «срок годности» у его предшественника (постановление правительства РФ № 25 от 21.01. 2006 года, ссылка здесь). Документы отличаются формулировками — у второго они более точные. В обоих есть запрет на незаконную перепланировку или переустройство жилого помещения.

Какое наказание за это грозит?

Для таких нарушителей в Кодексе об административных правонарушениях РФ есть часть 2 статьи 7.21 — «Самовольное переустройство и (или) перепланировка помещения в жилом доме». Наказание — штраф от 2 до 2,5 тысяч для рядовых граждан, 4–5 тысяч — для должностных лиц, и 40–50 тысяч рублей — для юрлиц. Как разъяснил после начавшегося ажиотажа Минстрой, ключевое отличие: с марта к юридическим лицам будут применяться те же требования по содержанию жилых помещений, что и к гражданам. Кроме того, в каждом регионе есть еще свое местное законодательство и требования к согласованию для остекления балконов.

В Петербурге действует «балконная амнистия», это значит, что петербуржцев штрафы и принуждение все снести не касаются?

Увы, это не так. Так называемая «балконная амнистия» в части случаев перестает работать, если дело доходит до суда. Власти амнистируют с помощью двух документов. Первый: Смольный своим постановлением (его текст — здесь) поправил правила благоустройства, вписав туда пункт, что несогласованное остекление балконов и лоджий, которое установили до 1 января 2021 года, не считается самовольным. С оговоркой, что у хозяина есть срок до 2030 года, чтобы согласовать конструкцию, и что до 2028 года заставлять владельца сносить остекление нельзя. Второй документ — это корректировка городского закона об административных правонарушениях. Статью 18 (читать — здесь) дополнили пунктом, что остекление старше 1 января 2021 года не самовольное, то есть и штраф в таком случае не положен.

Но поблажка со штрафом работает только для городского закона, то есть вас не оштрафуют за нарушение правил благоустройства Петербурга. На федеральный КоАП (тот самый пункт 2 в статье 2.71, штраф по этой статье вам может выписать жилищная инспекция) «амнистия» не распространяется.

Но хотя бы сносить остекление в Петербурге пока заставлять не будут?

Мы бы на это не слишком рассчитывали. «Балконная амнистия» не учла требования Жилищного кодекса. Он считает, что балконные плиты — это общедомовое имущество, а значит, чтобы остеклять его, вам нужно согласие собственников всех помещений в вашем доме. Если, например, на вас подали в суд с обязательством снести ваше остекление и истец ссылается на ЖК РФ, то федеральный закон «бьет» региональные поблажки. Подробнее о том, что не так с «балконной амнистией», читайте тут.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (3)

Matraskin
Закон он вроде старый, но никто его не замечал. .,нарушение вроде есть, но заставить снести нельзя....можно оштрафовать, но ...это кто придет, и как его примешь...а самое обидное, что половину города загадили, а чиновники все равно ни за что не отвечают.
Савва Морозов
А что с сайдингом не так - у меня вся "бетонка" давно обвалилась от старости.
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