«Новые штрафы» за остекление балконов — на самом деле старые

В воскресный вечер столичные СМИ напугали россиян новостями, что с марта 2022 года в России начнут штрафовать за несогласованное остекление лоджий и балконов, а также обшивку сайдингом. Взбудоражило известие и читателей «Фонтанки». Согласно расхожему выражению, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что никаких кардинальных перемен в жизни россиян в связи с этой новеллой не произойдет. Плохая — что такие штрафы уже существуют, как и в случае решения суда обязанность демонтировать незаконное остекление. Объясняем по порядку.
В СМИ пишут, что с марта 2022 года будут штрафовать за незаконное остекление балконов и лоджий. Это правда?
В части, что штрафовать начнут только в марте, — неправда. Наказание за несогласованное остекление существует не первый год, поэтому, если вы — владелец такого балкона, штраф вам грозит, и прямо сейчас тоже.
Тогда что это за новые правила, о которых все говорят?
Это приказ Минстроя (№292 от 14.05.2021, текст документа здесь) «Об утверждении правил пользования жилым помещением». Этот документ начнет работать с марта 2022 года, когда закончится «срок годности» у его предшественника (постановление правительства РФ № 25 от 21.01. 2006 года, ссылка здесь). Документы отличаются формулировками — у второго они более точные. В обоих есть запрет на незаконную перепланировку или переустройство жилого помещения.
Какое наказание за это грозит?
Для таких нарушителей в Кодексе об административных правонарушениях РФ есть часть 2 статьи 7.21 — «Самовольное переустройство и (или) перепланировка помещения в жилом доме». Наказание — штраф от 2 до 2,5 тысяч для рядовых граждан, 4–5 тысяч — для должностных лиц, и 40–50 тысяч рублей — для юрлиц. Как разъяснил после начавшегося ажиотажа Минстрой, ключевое отличие: с марта к юридическим лицам будут применяться те же требования по содержанию жилых помещений, что и к гражданам. Кроме того, в каждом регионе есть еще свое местное законодательство и требования к согласованию для остекления балконов.
В Петербурге действует «балконная амнистия», это значит, что петербуржцев штрафы и принуждение все снести не касаются?
Увы, это не так. Так называемая «балконная амнистия» в части случаев перестает работать, если дело доходит до суда. Власти амнистируют с помощью двух документов. Первый: Смольный своим постановлением (его текст — здесь) поправил правила благоустройства, вписав туда пункт, что несогласованное остекление балконов и лоджий, которое установили до 1 января 2021 года, не считается самовольным. С оговоркой, что у хозяина есть срок до 2030 года, чтобы согласовать конструкцию, и что до 2028 года заставлять владельца сносить остекление нельзя. Второй документ — это корректировка городского закона об административных правонарушениях. Статью 18 (читать — здесь) дополнили пунктом, что остекление старше 1 января 2021 года не самовольное, то есть и штраф в таком случае не положен.
Но поблажка со штрафом работает только для городского закона, то есть вас не оштрафуют за нарушение правил благоустройства Петербурга. На федеральный КоАП (тот самый пункт 2 в статье 2.71, штраф по этой статье вам может выписать жилищная инспекция) «амнистия» не распространяется.
Но хотя бы сносить остекление в Петербурге пока заставлять не будут?
Мы бы на это не слишком рассчитывали. «Балконная амнистия» не учла требования Жилищного кодекса. Он считает, что балконные плиты — это общедомовое имущество, а значит, чтобы остеклять его, вам нужно согласие собственников всех помещений в вашем доме. Если, например, на вас подали в суд с обязательством снести ваше остекление и истец ссылается на ЖК РФ, то федеральный закон «бьет» региональные поблажки. Подробнее о том, что не так с «балконной амнистией», читайте тут.
Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»