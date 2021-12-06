«Новые штрафы» за остекление балконов — на самом деле старые

В воскресный вечер столичные СМИ напугали россиян новостями, что с марта 2022 года в России начнут штрафовать за несогласованное остекление лоджий и балконов, а также обшивку сайдингом. Взбудоражило известие и читателей «Фонтанки» . Согласно расхожему выражению, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что никаких кардинальных перемен в жизни россиян в связи с этой новеллой не произойдет. Плохая — что такие штрафы уже существуют, как и в случае решения суда обязанность демонтировать незаконное остекление. Объясняем по порядку.

В СМИ пишут, что с марта 2022 года будут штрафовать за незаконное остекление балконов и лоджий. Это правда?



В части, что штрафовать начнут только в марте, — неправда. Наказание за несогласованное остекление существует не первый год, поэтому, если вы — владелец такого балкона, штраф вам грозит, и прямо сейчас тоже.



Тогда что это за новые правила, о которых все говорят?



Это приказ Минстроя (№292 от 14.05.2021, текст документа здесь) «Об утверждении правил пользования жилым помещением». Этот документ начнет работать с марта 2022 года, когда закончится «срок годности» у его предшественника (постановление правительства РФ № 25 от 21.01. 2006 года, ссылка здесь). Документы отличаются формулировками — у второго они более точные. В обоих есть запрет на незаконную перепланировку или переустройство жилого помещения.



Какое наказание за это грозит?



Для таких нарушителей в Кодексе об административных правонарушениях РФ есть часть 2 статьи 7.21 — «Самовольное переустройство и (или) перепланировка помещения в жилом доме». Наказание — штраф от 2 до 2,5 тысяч для рядовых граждан, 4–5 тысяч — для должностных лиц, и 40–50 тысяч рублей — для юрлиц. Как разъяснил после начавшегося ажиотажа Минстрой, ключевое отличие: с марта к юридическим лицам будут применяться те же требования по содержанию жилых помещений, что и к гражданам. Кроме того, в каждом регионе есть еще свое местное законодательство и требования к согласованию для остекления балконов.

