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В марте россиян начнут штрафовать за обшивку или остекление балкона

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С 1 марта 2022 года в российских регионах введут новые правила эксплуатации жилья. В частности, начнут действовать штрафы для владельцев квартир за несанкционированное остекление балконов и их обшивку сайдингом. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ Минстроя РФ сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказал изданию председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин, данная мера является необходимой, поскольку позволит избежать нагромождений на зданиях и несанкционированного возведения конструкций, нарушающих технику безопасности. Крохин также отметил, что формулировки в предыдущих редакциях правил пользования жилым помещением часто становились причиной судебных споров между владельцами и коммунальщиками, так как в документе не уточнялось, что именно можно переоборудовать на балконах, а что нельзя.

Согласно обновленным нормам, утвержденным в мае текущего года, собственники и арендаторы жилья обязаны «не производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации». Собственник обязан поддерживать жилое помещение в соответствии с техническим паспортом. Это означает, что если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года для их переоборудования придется брать разрешение у местных служб и властей. Если же такое разрешение получено не будет, то придется быть готовым заплатить штраф и демонтировать незаконную конструкцию, уточнил Крохин.

При этом эксперт также отметил, что в новом приказе Минстроя речь идет о тех балконах, которые будут остеклены уже после марта 2022 года.

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Комментарии (26)

killbeachtrash
А можно зарплату, пенсии и т.д. поддерживать в соответствии с зарплатами развитых стран Европы ? Уникальная страна - все отбирают и еще требует соблюдения каких то правил. Поздравляю с Новыми штрафами в следующем году.
266225058
что то на балконе или лоджии стоит ? так в некоторых квартирах нет никаких даже встоенных шкафов хотя бы лыжи санки хранить, в хельсинки весь первый этаж дома , где родственница живет отдан под кладовки, довольно большие,причем видно ,что там находится ,все аккуратно
***_555
Кавказ обрадуется.
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