В марте россиян начнут штрафовать за обшивку или остекление балкона

С 1 марта 2022 года в российских регионах введут новые правила эксплуатации жилья. В частности, начнут действовать штрафы для владельцев квартир за несанкционированное остекление балконов и их обшивку сайдингом. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ Минстроя РФ сообщает «Вечерняя Москва».



Как рассказал изданию председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин, данная мера является необходимой, поскольку позволит избежать нагромождений на зданиях и несанкционированного возведения конструкций, нарушающих технику безопасности. Крохин также отметил, что формулировки в предыдущих редакциях правил пользования жилым помещением часто становились причиной судебных споров между владельцами и коммунальщиками, так как в документе не уточнялось, что именно можно переоборудовать на балконах, а что нельзя.

