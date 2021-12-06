В марте россиян начнут штрафовать за обшивку или остекление балкона

С 1 марта 2022 года в российских регионах введут новые правила эксплуатации жилья. В частности, начнут действовать штрафы для владельцев квартир за несанкционированное остекление балконов и их обшивку сайдингом. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ Минстроя РФ сообщает «Вечерняя Москва».
Как рассказал изданию председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин, данная мера является необходимой, поскольку позволит избежать нагромождений на зданиях и несанкционированного возведения конструкций, нарушающих технику безопасности. Крохин также отметил, что формулировки в предыдущих редакциях правил пользования жилым помещением часто становились причиной судебных споров между владельцами и коммунальщиками, так как в документе не уточнялось, что именно можно переоборудовать на балконах, а что нельзя.
Согласно обновленным нормам, утвержденным в мае текущего года, собственники и арендаторы жилья обязаны «не производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации». Собственник обязан поддерживать жилое помещение в соответствии с техническим паспортом. Это означает, что если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года для их переоборудования придется брать разрешение у местных служб и властей. Если же такое разрешение получено не будет, то придется быть готовым заплатить штраф и демонтировать незаконную конструкцию, уточнил Крохин.
При этом эксперт также отметил, что в новом приказе Минстроя речь идет о тех балконах, которые будут остеклены уже после марта 2022 года.