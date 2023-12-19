Сказки в цифровом мире. Теперь Деду Морозу можно позвонить по телефону

И как тут не поверить в сказку: уже сегодня дети могут позвонить на горячую линию Деда Мороза. Трубку возьмут Снегурочка и другие цифровые помощники волшебника.

Номер телефона горячей линии 8 800 101–10–42. Набрав его, ребята смогут поздравить Деда Мороза с наступающим Новым годом, разгадать зимние загадки и, конечно же, рассказать о подарках, которые они мечтают увидеть под елкой.



«Родные мои! Наступает самое волшебное время в году. Время загадывать самые сокровенные желания, делать добрые сюрпризы для близких, время для теплых встреч и удивительных событий. Пусть Новый год принесет вам удачу, крепкое здоровье, пусть в ваших сердцах всегда живет добрая сказка. С наступающим главным зимним праздником, чудесного новогоднего настроения!» — сказал, открывая горячую линию, Дед Мороз.



Бесплатный круглосуточный номер* будет работать до 29 декабря 2023 года. Проект уже второй раз реализует «Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. В прошлом году цифровой сервис обработал более 32 тысяч звонков. В этом году ждут не меньше обращений: проект набирает популярность — как и бумажные письма в резиденцию волшебника.



Организаторы связывают успех своей задумки с тем, что современным детям привычно и легко общаться с цифровыми ассистентами. Сервис основан на использовании голосовых роботов и методов речевой аналитики. ИТ-решения помогли создать понятные алгоритмы, чтобы формировать статистику в режиме онлайн.



«В этом году в линии появился новый блок с зимними загадками и пожеланиями от Деда Мороза. Пусть детские голоса и мечты сделают наш проект по-настоящему волшебным», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.



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