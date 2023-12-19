«Чуть не был потоплен, как «Титаник». Водитель внезапно встретил «айсберг» на Коннолахтинской дороге

Неожиданное препятствие ждало автомобилиста на темной дороге на северо-западе Петербурга. К счастью, движение было достаточно свободным, чтобы его объехать.

Дело было утром 19 декабря на Коннолахтинской дороге, рассказал участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Сергей (время на регистраторе неверное, добавил он). Следуя по своей полосе, автомобилист внезапно увидел в свете фар впереди гору снега. Две снежные кучи были свалены на обочину и половину полосы движения. Дорога в этом месте двухполосная и освещения нет.