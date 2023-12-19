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    «Чуть не был потоплен, как «Титаник». Водитель внезапно встретил «айсберг» на Коннолахтинской дороге

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Неожиданное препятствие ждало автомобилиста на темной дороге на северо-западе Петербурга. К счастью, движение было достаточно свободным, чтобы его объехать.

    Дело было утром 19 декабря на Коннолахтинской дороге, рассказал участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Сергей (время на регистраторе неверное, добавил он). Следуя по своей полосе, автомобилист внезапно увидел в свете фар впереди гору снега. Две снежные кучи были свалены на обочину и половину полосы движения. Дорога в этом месте двухполосная и освещения нет.

    «Я, как печально известный «Титаник», чуть не был потоплен айсбергом на Коннолахтинской дороге», — прокомментировал автор видео.

    На минувшей неделе в Красногвардейском районе Петербурга муниципальные службы два дня подряд сваливали грязный снег между домами. В государственной административно-технической инспекции признали это нарушением и взяли ситуацию на контроль.

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    Комментарии 7

    Гость19 Дек 2023 в 12:05
    Ночью надо дома спать.
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