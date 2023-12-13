Кучи грязного снега появились в одном из дворов Петербурга. Власти уже ищут виноватых

В Красногвардейском районе между 41-м и 45-м домами на Большой Пороховской муниципальные службы два дня подряд сваливали грязный снег с солью. Об этом накануне сообщила «Фонтанке» жительница одного из домов. Власти Петербурга признали это нарушением и взяли ситуацию на контроль.

«Неужели это теперь законно? Ведь все это попадёт в землю», — взволновалась Любовь.

«Да, это нарушение. Объект взят в работу специалистами ГАТИ. В ближайшее время будет проведено консультирование с целью установления обстоятельств и субъекта правонарушения», — сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Согласно распоряжению комитета по благоустройству Петербурга, снежную массу нельзя свозить куда угодно, ее необходимо вывезти на полигон или утилизировать на снегоплавильной станции.