    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-в

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.22eur97.4

    Кучи грязного снега появились в одном из дворов Петербурга. Власти уже ищут виноватых

    1970
    4 комментария

    В Красногвардейском районе между 41-м и 45-м домами на Большой Пороховской муниципальные службы два дня подряд сваливали грязный снег с солью. Об этом накануне сообщила «Фонтанке» жительница одного из домов. Власти Петербурга признали это нарушением и взяли ситуацию на контроль.

    ПоделитьсяПоделиться

    читатель «Фонтанки»

    «Неужели это теперь законно? Ведь все это попадёт в землю», — взволновалась Любовь.

    Сомнения в незаконности действий коммунальных служб развеяли в государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    «Да, это нарушение. Объект взят в работу специалистами ГАТИ. В ближайшее время будет проведено консультирование с целью установления обстоятельств и субъекта правонарушения», — сообщили в пресс-службе ГАТИ.

    Согласно распоряжению комитета по благоустройству Петербурга, снежную массу нельзя свозить куда угодно, ее необходимо вывезти на полигон или утилизировать на снегоплавильной станции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Кучи снегаГАТИ
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close