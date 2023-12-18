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    Залужный рассказал, что в подготовленном для него кабинете нашли прослушку

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    В подготовленном для главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного кабинете было найдено прослушивающее устройство. Об этом 18 декабря рассказал сам генерал.

    «Это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли [прослушивающее устройство]», — цитирует украинского главкома ТАСС. По его словам, технику обнаружили не только в его кабинете.

    Валерий Залужный не стал предполагать, кто может стоять за установкой этих устройств — следствие разберется. При этом главком не считает, что установить прослушку мог кто-то из Генштаба.

    О прослушке в кабинете Залужного украинским медиа стало известно еще накануне. Следом Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело. Отмечалось, что прослушивающее устройство было в нерабочем состоянии. 18 декабря Генштаб сообщил, что скрытая техника найдена не только в кабинете Залужного, но и в кабинетах сотрудников его аппарата.

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    ВСУВалерий Залужный
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