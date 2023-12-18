Залужный рассказал, что в подготовленном для него кабинете нашли прослушку

В подготовленном для главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного кабинете было найдено прослушивающее устройство. Об этом 18 декабря рассказал сам генерал.

«Это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли [прослушивающее устройство]», — цитирует украинского главкома ТАСС. По его словам, технику обнаружили не только в его кабинете.

Валерий Залужный не стал предполагать, кто может стоять за установкой этих устройств — следствие разберется. При этом главком не считает, что установить прослушку мог кто-то из Генштаба.