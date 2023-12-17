15 открытых катков Петербурга: «Фонтанка» сравнила цены, расписание, особенности

Михаил Богородский/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Ищете ли вы веселой компании или тихого времяпрепровождения, возможности отточить мастерство на просторе или завести новые знакомства, сэкономить или сделать роскошные снимки — с нашим гидом по петербургским каткам сезона 2023–2024 вы точно найдете, где провести время.



Каток с чудищами в Новой Голландии

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самый красивый вариант покататься на катке — традиционно, Новая Голландия. Зимой 2023–2024 года — это еще и один из самых уютных вариантов: там есть теплая галерея со скамейками для переодевания и камерой хранения.



Площадь катка — свыше 2000 метров, работает в плюсовую температуру. Часы работы — с 10.00 до 21.00 (время окончания последнего сеанса).

Цены на катание — от 200 рублей на самый первый сеанс в 10 утра (без учета дня недели) и до 500 рублей с 16.00 пятницы и в выходные дни — без учета проката (450 рублей, залог не нужен, размеры: 26–43 фигурные, 25–48 хоккейные). Есть льготы школьникам, студентам-очникам, пенсионерам. Билет для детей от 3 до 6 лет — 50 рублей (помощник фигуриста — бесплатно). Билеты в кассе можно купить на текущую дату, онлайн — на два дня вперед.



Из бонусов — в ближайшее время анонсированы тематические сеансы с музыкальными подборками. Ну и скидки у резидентов. А еще по выходным и на новогодних каникулах на сеансах с 12:00 до 21:00 на катке — лесные чудища Хенриксдаль, Фогги и Гуди.

Каток с деревьями в «Севкабель Порту»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каток и горка у моря — для тех, кто не хочет расставаться с любимым общественным пространством и Финским заливом даже зимой. Тем более, что теперь на него можно смотреть не только с высоты набережной, но и с деревянных мостиков, обрамляющих каток. Сам каток украшен деревьями, гирляндами (как и вся территория «Севкабель Порта», поэтому туда красиво приходить вечером), на нем звучит музыка. В позади катка установлена горка, с которой можно со свистом спуститься.



Площадь этого катка — 2200 метров, комфортная вместимость — 280 человек.

Часы работы — с 11.00 до 22.30 (начало последнего сеанса — в 21.30).

Цены на катание — от 300 рублей по будним в первой половине дня до 540 со второй половины дня в выходные. Прокат — 480 рублей (от 25 до 47 размера), помощник фигуриста — бесплатно. Дети от 3 до 7 лет — бесплатно. Пенсионерам, членам многодетных семей, школьникам, студентам — скидки 50%.

Бонусом — скидки у резидентов.

Арт-каток в «Брусницыне»

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Еще один каток на берегу залива — в соседнем общественном пространстве «Брусницын». Фотографируясь на нем, вы получите снимки на фоне стены, расписанной стрит-артом, и в целом пространства Open Air Park (под открытым небом, внутри сохранившихся стен цеха кожевенного завода). Дуть здесь не будет

Площадь катка — 1000 квадратных метров. Часы работы — с 12.00 по будним и с 10.00 по пятницам и выходным, до 21.30 (последний сеанс в 20.00).

Цены на катание — от 200 рублей на первый сеанс каждый день до 450 на два последних сеанса по выходным. Школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры и многодетные семьи могут кататься за 200 рублей в любое время с понедельника по четверг. Дети от 3 до 7 лет катаются бесплатно. Прокат — 400 рублей.

Бонусом — на центральной площади пространства есть Дом Деда Мороза с письменным столом, камином и креслом-качалкой. Пообщаться с хозяином можно по выходным с 12.00 до 17.00. Также 23–24 декабря анонсированы мастер-классы, новогодний квест, олени и эльфы.



Каток в Царскосельском антураже в Пушкине

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Каток на Треугольной площади в музее-заповеднике «Царское Село» расположен в самом центре дворцово-паркового ансамбля: рядом с Екатерининским дворцом, между Екатерининским и Александровским парками. На этом же месте его заливали еще в конце 1940-х. Для посетителей есть тёплая раздевалка и кафе.

Площадь катка — чуть более 1000 квадратных метров. Часы работы: с 12.00 до 21.00 (вход до 20.00).

Цены на катание: дети до 7 лет — 200 рублей в час (в выходные дни — 300 рублей в час); взрослые — 400 рублей в час. Прокат коньков: дети до 7 лет 300 рублей в час; взрослые — 400 рублей в час (залог не нужен). До 30 декабря в будние дни с 12 до 15 часов для льготных категорий посетителей (в том числе многодетных семей и пенсионеров) — бесплатные сеансы.



Бонус — в последней декаде декабря на катке установят елку. Большой каток вокруг елки в ЦПКиО

Прокатиться с ветерком на свежем воздухе под ретро-гирлянами с лампочками и флажками — можно в ЦПКиО. Катков на свежем воздухе там сразу два, и главный — Большой каток, с елкой по центру, украшенной расписными игрушками.

Площадь большого катка — 4000 квадратных метров. Часы работы: с 9.00 до 21.00 по будним и до 23.00 по выходным (последний сеанс начинается в 20.00). Но будьте внимательны: режим работы катка зависит от погодных условий, и в сомнительную погоду лучше проверять актуальную информацию в соцсетях.



Цены на катание: от бесплатного по утрам (с 9.00 до 11.00 ежедневно) до 400 рублей по выходным с 16.00. Прокат — 350 рублей (помощник фигуриста — бесплатно), залог не нужен. Размеры есть от 27 до 47. Пенсионерам и многодетным семьям — скидка 50% по будним. Вход на каток для детей от 3 до 7 лет — бесплатный. Но будьте внимательны: в выходные и праздничные дни нужно платить не только за каток, но и за вход в парк (для взрослых посетителей — 100 рублей).



Бонус: на катке можно не только кататься, но и бесплатно смотреть представления — 17 декабря в 15.30 и 17.30 пройдут выступления Государственного балета на льду с первым актом «Щелкунчика».

Искусственный малый каток в ЦПКиО

Если хочется камерного пространства без проносящихся мимо «чемпионов», тихой обстановки — вам на малый каток. Его отличие — билеты продаются только в местных кассах, так что аншлага быть не может, а рядом есть кафе. Имеется гардероб.

Площадь катка: 900 квадратных метров, допускается до 112 человек. Часы работы — с 11.00 до 21.00.

Цены на катание: от 200 рублей по будним (по пятницам — до середины дня) до 300 рублей в выходные после обеда. Плюс покупка входного в парк, если приходите в выходные или праздники. Прокат коньков (от 27 до 47 размера) — 300 рублей, залог — 2000. Тренажер — бесплатно, в порядке очереди. Вход на каток для детей от 3 до 7 лет включительно — бесплатный (в сопровождении взрослого на коньках с билетом). Пенсионерам, многодетным семьям по будним — скидка 50%.

Каток с керлингом и айс-гольфом в Никольских рядах

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каток во внутреннем дворе Никольских рядов просторным не назовешь, но и ветра не будет, а в качестве красивой декорации — Венецианская карусель по соседству. Горку в этом году не устанавливали, зато придумали другое развлечение: по предварительной записи здесь можно сыграть в керлинг (организовать непросто, но один турнир уже прошел) и даже айс-гольф: попасть в лунку совсем непросто — но будет, чем похвастаться.

Площадь катка: 600 метров.

Часы работы: с 12.00 до 21.00 по будним, с 10.00 до 22.00 по выходным.

Цены на катание: от 300 рублей по будним до 16.00 до 500–600 рублей в выходные и праздничные вечера. Прокат: 300 по будним, 400 по выходным.

Бонус: кроме катка и карусели, с 17 декабря открывается бесплатная выставка иллюстраций от Музея Арктики и Антарктики к 200-летию Михаила Сидорова — купца, который активно популяризировал Сибирь и участвовал в открытии Северного Морского пути.



Каток на Рождественской ярмарке

Бесплатный каток на Кленовой улице — часть городской ярмарки. Но работать он будет только до 8 января. Есть теплая раздевалка и даже елка на катке.

Часы работы: с 12:30 до 21:00 (1 января — с 14:00 до 21:00).

Цены на катание: бесплатно, но билет нужно получить за 30 минут до сеанса рядом со входом на каток. Прокат: бесплатно.

Бонусы: все плюсы близлежащей ярмарки — с едой, лавками, каруселью, паровозиком, бесплатными детскими кулинарными и ремесленными мастер-классами и центральным расположением всего вышеперечисленного.



Каток на Конюшенной площади

Каток при поддержке комитета по культуре открывается 16 декабря и обещает не только катания, но и ледовые спектакли «Сказки на льду» Детского ледового театра в дни новогодних праздников. Попадать на них можно будет по билетам (700 рублей). Ну а в остальное время — по билетам же, кататься.

Часы работы: с 11.00 до 22.00.

Цены на билеты: от 250 рублей для взрослых по будним до 19.00 до 500 рублей по выходным с 19.00. Есть льготные билеты по 100–200 рублей: для школьников, студентов, курсантов (только в кассах на месте, при наличии свободных мест на сеанс), а также бесплатные социальные — для детей до 7 лет, многодетных, пенсионеров (на тех же условиях). Внимание: детей до 14 лет пустят только со взрослыми, а до 7 лет — только со взрослыми при наличии у них билетов и коньков, а до 4 лет не пустят вовсе. Отдельно проговорено, что нельзя исполнять сложные элементы фигурного катания и прыгать. Прокат коньков — 350 рублей (от 27 до 46 размера), можно приходить со своими.



Самый большой каток возле Лахта-центра — у флагштока

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каток аж на 1100 человек на берегу Финского залива обещает нескучное катание: по крайней мере, пейзажи по мере вашего скольжения по залитой льдом территории будут сменяться. Билеты поступают в продажу за три дня.

Площадь катка: 11 400 квадратных метров. Часы работы: с 9.30 до 22.00 (начало последнего сеанса в 20.00, но можно опоздать). Понедельник — выходной.

Цены на билеты: от 0 (первый сеанс со вторника по пятницу, а также в ограниченном количестве в выходные) до 550 на последний сеанс в выходные. Студентам, школьникам, пенсионерам, многодетным — льготы (покупка на месте). Прокат коньков — 350. Дети от 3 до 7 лет — бесплатно в сопровождении взрослого, детям до 14 лет обязателен комплект защиты (прокат 100 рублей).



Бонусы: обещают мастер-классы, ледовые дискотеки, вечерние шоу, бесплатный вай-фай. До 28 декабря — новогодняя почта.

Каток со знакомствами — во Дворе Гостинки

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каток с ди-джеями, аниматорами и музыкой — но не слишком большого размера. Во двор (но не на лед) разрешен вход с животными. Среди оригинальных возможностей, заявленных на сайте — романтические вечеринки-знакомства на льду, участие в которых — бесплатное, при наличии билета на каток.

Часы работы: с 11.30 по будним (с 10.30 по выходным) до 21.30 по будним (до 22.30 по пятницам и выходным).



Цены на билеты: От 300 рублей на длинные утренние «открытые» сеансы до 500 на вечерние по будними в выходные с 15.00. Прокат — 400 рублей (размеры от 25 до 28 детские, взрослые — до 47). Есть льготные билеты по 300 рублей школьникам, студентам, пенсионерам, многодетным. Дети идут за 200.



Бонусы: есть открытые сеансы, когда можно кататься до трех часов подряд. Приходить можно в любое время за этот промежуток: по будним с 12.00 до 15.00, в пятницу — с 12.00 до 14.00, по выходным — с 11.00 до 14.00.

Каток у Варшавского вокзала Откроется только 29 декабря на парковке фудмолла VOKZAL 1853.

Площадь катка: 600 квадратных метров. Часы работы: будние дни — с 12:00 до 21:00, выходные — с 10:00 до 22:00.

Цены на билеты: от 300 рублей до 500 рублей. По будним дням первый час со своими коньками — бесплатно.

Бонусы: по билетам на каток — скидки или комплименты у резидентов фудмолла.



Каток в Московском Парке Победы

Прокатиться с видом на новую СКА арену можно не выбираясь в центр (если вы, конечно, живете на юге города). Имеет смысл, тем более, что у катка большая площадь.

Площадь катка: 9000 квадратных метров. Часы работы: с 13.00 по будним (с 10.00 по выходнеым) до 23.00. Касса (вход) закрывается в 22.00.

Цены на билеты: 300 рублей в будние, 350 в выходные. Детям до 13 лет 150 в будние, 200 в выходные. Пенсионерам и остальным льготникам 150 в будние и 200 в выходные. Прокат коньков 250 рублей, нужен залог: 2000 рублей (на новые коньки — 4000). В качестве залога принимают также мобильные телефоны (на усмотрение персонала), водительское удостоверение, военный билет. Студенческие и ученические не годятся.



Каток у музея РЖД

Ледовый каток рядом с Балтийским вокзалом только открылся 15 декабря. Попасть на него можно через входную группу музея, а далее — по указателям. Есть теплые раздевалки, камеры хранения, вендинговые аппараты с напитками и закусками, бесплатная парковка.



Площадь катка: 1100 квадратных метров. Часы работы: с 13.30 до 22.00 (последний сеанс начинается в 21.00).

Цены на билеты: 300 рублей. Для детей от 3 до 13 лет, пенсионеров, многодетных и сотрудников РЖД — 150 рублей. Бесплатно для участников СВО и членов их семей. Ровно такой же ценник на аренду коньков. Дети до 14 лет могут находиться только в сопровождении взрослых.



Бонусы: можно заодно сходить в музей.

Лесной каток в Охта парке

Самый свежий воздух изо всех катков — точно здесь. Кататься среди елей на территории физкультурно-оздоровительного комплекса можно по извилистым ледовым дорожкам, среди живописных видов, а вечером — среди разноцветных сияющих гирлянд и под музыку.

Площадь катка: свыше 5000 метров. Часы работы: с 11.00 по будним (с 9.00 по выходным) до 22.30. Выдача инвентаря заканчивается в 21.30. Выход со льда в 22.15.



Цены на билеты: от 1100 рублей утром по будним (сеансов нет, ограничений по времени тоже) до 1500 с полудня по выходным (на новогодних каникулах — до 1800). Детские тарифы (до 13 лет включительно): от 600 до 1100 рублей соответственно. Прокат коньков по 700 рублей в будние, по 900 в выходные, на новогодних праздниках — по 1000. Залог не требуется. Камера хранения платная, с почасовой оплатой. В январские праздники могут открыть второй вход для посетителей со своими коньками, но нужно уточнять.

