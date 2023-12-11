Заработала новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»: бесплатно отправить открытку можно на катке у Флагштока и онлайн

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром» Поделиться Поделиться





Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе» заработала в Петербурге. Каждый может бесплатно отправить открытку в любую точку России.

«Новогодняя почта» — это проект, который уже третий год запускает в декабре «Газпром» совместно с Почтой России при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В этом году она открылась на катке у Флагштока 10 декабря. Праздничная почта будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 17:15 до 19:15 вплоть до 28 декабря.

Отправить можно одну из пяти открыток-картин с узнаваемыми городскими видами — их создали современные петербургские художники. Генеральный директор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов отметил, что в этом году творцы вдохновлялись общественным пространством так называемой «Большой Лахты».



Открытка Алены Вороновой. «Свет праздника» Фото: пресс-служба ПАО «Газпром» Открытка Антонины Ильичевой. «Зимнее утро» Фото: пресс-служба ПАО «Газпром» Открытка Любови Арсеньевой. «Новогодняя сказка у Лахта Центра» Фото: пресс-служба ПАО «Газпром» Открытка Марины Корневой. «Зима в Петербурге» Фото: пресс-служба ПАО «Газпром» Открытка Кристины Хаймановой. «Волшебство на катке у Флагштока» Фото: пресс-служба ПАО «Газпром» Поделиться Поделиться





«Это и уникальное здание «Лахта Центра», и «Газпром Арена», и ансамбль самых высоких в мире исторических флагов на трёх флагштоках. Я уверен, что вместе с поздравлениями мы пожелаем друг другу в новом, 2024 году увидеться здесь же», — подчеркнул Игорь Краснов.

Например, художница и дизайнер Любовь Арсеньева изобразила новогоднюю сказку у «Лахта Центра», которая, по ее словам, передает атмосферу чудесного времени для исполнения желаний. «Я очень надеюсь, что каждый, кто получит открытку с добрыми пожеланиями, по-настоящему прочувствует эту атмосферу новогодней сказки», — говорит художница.

Любовь Арсеньева на катке у Флагштока Фото: пресс-служба ПАО «Газпром» Поделиться Поделиться





Открытки с петербургскими видами также можно отправить из Москвы — на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 22 по 24 декабря. По словам замруководителя макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Ксении Ефимовой, откуда бы люди ни отправили свои поздравления, они все обязательно дойдут до адресатов.



«Почта бывает разной. Есть и такая, новогодняя почта, и это для нас вдвойне приятно и ответственно — доставлять пожелания удачи, успехов, любви, счастья, благополучия всем жителям нашей большой страны, — прокомментировала она. — Мы с удовольствием приглашаем воспользоваться этой уникальной возможностью. Созданные художниками открытки передают атмосферу Нового года, новогодних чудес. Мы обязательно все их доставим адресатам».



Поздравить близких и родных открыткой по новогодней почте «Лахта в арт-фокусе» можно и онлайн с помощью «Фонтанки». Для этого нужно выбрать понравившуюся открытку на сайте, заполнить небольшую анкету, а Почта России доставит ваше поздравление в любую точку страны.

