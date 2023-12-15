В Петербурге дело, стартовавшее с погони со стрельбой за полицейским УАЗом, прирастает фигурантами

Выборгский райсуд Петербурга заключил под стражу иностранца, обвиняемого по делу, которое уже обернулось арестом для двоих сотрудников полиции. По версии следствия, не без участия Мейлиса Гарлыева движимую собственность МВД отбивали у жертвы вымогательства.

Об аресте Гарлыева 15 декабря сообщила объединённая пресс-служба судов. По данным петербургского Следственного комитете, это 26-летний гражданин Туркменистана, задержанный накануне. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве.

В СИЗО уже находятся четыре фигуранта, которым в зависимости от роли вменяют то же вымогательство, разбой и превышение должностных полномочий. Последняя статья появилась в биографии двоих сотрудников УМВД по Выборгскому району. Они, согласно материалам дела, оказали активную поддержку Шахину Раджабалиеву, выставившему счёт бывшему ухажёру своей девушки.