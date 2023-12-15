В Петербурге дело, стартовавшее с погони со стрельбой за полицейским УАЗом, прирастает фигурантами

Выборгский райсуд Петербурга заключил под стражу иностранца, обвиняемого по делу, которое уже обернулось арестом для двоих сотрудников полиции. По версии следствия, не без участия Мейлиса Гарлыева движимую собственность МВД отбивали у жертвы вымогательства.
Об аресте Гарлыева 15 декабря сообщила объединённая пресс-служба судов. По данным петербургского Следственного комитете, это 26-летний гражданин Туркменистана, задержанный накануне. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве.
В СИЗО уже находятся четыре фигуранта, которым в зависимости от роли вменяют то же вымогательство, разбой и превышение должностных полномочий. Последняя статья появилась в биографии двоих сотрудников УМВД по Выборгскому району. Они, согласно материалам дела, оказали активную поддержку Шахину Раджабалиеву, выставившему счёт бывшему ухажёру своей девушки.
Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
Подоплёку финансовых претензий «Фонтанка» рассказывала в материале «Шах и… повезло. Как в Петербурге, стреляя на ходу, «Майбах» гонялся за полицейским "УАЗ-Патриотом"».
Погоня за машиной полиции стала кульминацией истории. За рулём служебного транспорта оказался 33-летний Дмитрий, с которого, по версии следствия, Шах с товарищами и при поддержке двоих сотрудников требовали 300 тысяч рублей. Полицейские ехали следом и без табельного оружия, но без стрельбы не обошлось.
В СК действия Дмитрия и его товарища, которые уехали на раскрашенном в ведомственные цвета уазике, объяснили крайней необходимостью: «Опасаясь за свою жизнь и здоровье, полагая, что в отношении их совершается преступление, в том числе лицами, переодетыми в форму сотрудников полиции, поехали на указанном автомобиле в 59-й отдел полиции, надеясь получить там помощь».
«Майбах» догнал УАЗ на Серебристом бульваре. Согласно материалам, служебную машину блокировали, потерпевших избили и похитили 160 тысяч рублей.
Оба полицейских и Шахин Раджабалиев вину не признали. Его товарищ отпираться не стал. Всех четверых Выборгский районный суд 8 декабря заключил под стражу сроком до 4 февраля. Задержанный накануне Гарлыев арестован до 6 февраля, вину он не признаёт.