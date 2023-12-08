В Петербурге после погони за служебным УАЗом арестованы двое полицейских и влюбленный

В Петербурге двое полицейских арестованы за силовую поддержку влюбленного. Сам он вместе с товарищем тоже готовится обживаться в следственном изоляторе.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 8 декабря Выборгский райсуд заключил под стражу Шахина Раджабалиева, обвиняемого в вымогательстве и разбое. «Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии, которая привела его под арест.

Раджабалиев, по версии следствия, предъявил финансовые претензии к бывшему молодому человеку своей девушки Дмитрию. 300 тысяч рублей требовал в компании товарища и при поддержке двух сотрудников полиции.