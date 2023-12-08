В Петербурге после погони за служебным УАЗом арестованы двое полицейских и влюбленный

В Петербурге двое полицейских арестованы за силовую поддержку влюбленного. Сам он вместе с товарищем тоже готовится обживаться в следственном изоляторе.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 8 декабря Выборгский райсуд заключил под стражу Шахина Раджабалиева, обвиняемого в вымогательстве и разбое. «Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии, которая привела его под арест.
Раджабалиев, по версии следствия, предъявил финансовые претензии к бывшему молодому человеку своей девушки Дмитрию. 300 тысяч рублей требовал в компании товарища и при поддержке двух сотрудников полиции.
О том, как беседа в кафе «Алина» на Придорожной аллее обернулось погоней за служебным автомобилем, читайте в материале «Шах и… повезло. Как в Петербурге, стреляя на ходу, "Майбах" гонялся за полицейским "УАЗ-Патриотом"».
Судя по предоставленным в суд материалам, перед этим сотрудник дежурной части
После погони Дмитрий и его товарищ оказались в наручниках — по данным следствия, не без помощи Раджабалиева. Судя по материалам, деньги у них всё же отобрали — не 300 тысяч рублей, как требовали, а 160.
Раджабалиев вину не признал, в отличие от Даниила Молодцева, поддержавшего его в кафе и также получившего статью о вымогательстве. Сотрудникам Тугбаеву и Поддубному в дополнение к вымогательству вменили превышение должностных полномочий. Вину они не признали. Все четверо арестованы до 6 февраля.