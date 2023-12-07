Шах и… повезло. Как в Петербурге, стреляя на ходу, «Майбах» гонялся за полицейским «УАЗ-Патриотом»

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Вы никогда такого не видели, так послушайте: всё началось с романтического свидания на мотоцикле «БМВ», переросло в стрелку с мордобоем, а закончилось гонками на «мерседесе» за угнанной патрульной машиной, да еще со стрельбой по ней. Чуть позже вся компания щемилась от начальника отдела полиции, но Следственный комитет спас.



Когда на днях начальник Управления уголовного розыска Петербурга поинтересовался у подчиненного состава, мол, что там недавно на севере города за чушь была — какой-то «Майбах» догонял полицейский УАЗ, из «немца» палили в сотрудников, а потом он торпедировал служебную машину, то ему ответили односложно: «Бред!». Это оказалось больше, чем реальность. Драму «Фонтанка» решила излагать линейно. Иначе сами бы запутались.



Не так давно (в октябре), 33-летний сибиряк Дмитрий познакомился с прелестной петербурженкой Александрой. Молодой человек за плечами имел неприятное прошлое в виде колонии, но встал на светский путь исправления, где, собственно, обитает девушка при своем «Порше Кайен» с красивыми номерами «111». Дима решил прокатить Сашу на своем мотоцикле «БМВ», настроение искрило, и они, шутя, въехали в столб. ДТП оформлять не стали, а врачи сложили Александру как было. Результатом она осталась недовольна, а ее очередной ухажер по имени Шах решил возместить ей челюстно-лицевой ущерб за счет виновника. Но как-то изощренно.



В начале ноября Дмитрий, выезжая из паркинга своего дома на своем уже не на мотоцикле, а на автомашине «БМВ» (и также с красивыми номерами «222»), заметил слежку. Это ему точно не понравилось, он выскочил из-за руля, подбежал к следившему на «китайце», а водитель оттуда огрел его струей из перцового баллончика и был таков.

Еще через пару дней за «БМВ» Дмитрия уже шли по пятам другой «БМВ» и приличный «мерседес». Теперь разбирательство закончилось предъявлением ему претензий на сумму так тысяч 300 за ту же девушку. Дмитрий послал. Отношения с Шахом перешли в долгоиграющие препирания и, наконец, 21 ноября они забили стрелу в кафе «Алина» на Придорожной аллее. Бывает.



Девушка действительно — не даром: губы, ухоженность, всё такое.

Дима взял кореша (автор тоже бы взял). И Шах взял, но решил подстраховаться в правовом поле. Он позвонил своему знакомому — лейтенанту из дежурной части 59-го отдела Выборгского района. Мало ли что. Тот взял на подмогу сержанта.



Лейтенант сел в засаду за соседним столиком в «Алине», сержант на полицейском уазике незаметно отсвечивал неподалеку.

Беседа Шаха с Дмитрием опять не заладилась. То да сё — до рук дошло, часы дорогущие с рук слетали. Тут на сцену и вышел лейтенант, мол, минуточку граждане, непорядок, документики. (В принципе, прав). Как уж там в толкотне случилось — в деталях не знаем, а Диму и приятеля усадили как уважаемых людей — не стали в заднюю клетку запихивать. К этому моменту нервы у всех сдали, пошла полная ругань и, так уж вышло, что Дима пересел за руль уазика и погнал. В смысле без полицейских.



Шах сориентировался мгновенно. Вскочил за руль, кунаки и обомлевшие полицейские рядом. Погоня. Вот это и попало в анналы оперативной молвы: из «мерседеса» высовывались горячие тела и палили из газовых пистолетов по раскрашенному в ведомственные цвета уазику (с указанием телефона доверия на борту). Эпическое зрелище. Тем не менее «Фонтанка» усмотрела стопроцентный плюс в действиях сержанта и лейтенанта. Полицейские же не стреляли. У них при себе не оказалось табельного оружия. Журналист знает, о чем они думали прежде всего: как и что они будут докладывать своему начальнику 59-го отдела полиции, подполковнику Гусаровой (известна свирепостью по отношению к подчиненным мужского пола). Подфартило: «немец» догнал «Патриота» при помощи легкого тарана, извините, в зад.



Все дружно переместились в дежурную часть, где копы уже ощутили себя уверенней. Тем более что отбили в бою четырехколесную собственность МВД. На заключительных переговорах решили так: никто никому ничего не должен. Диму это тоже устроило — он понимал, что переборщил с угоном. Всё бы и затихло.



Но всё это раскопали в розыске. Доложили руководству ГУ МВД , причем с подтекстом: а вы уверены, что этой фантасмагории надо давать официальный ход? Ужас как комично. Оказалось — надо.



Тогда нашли Диму и всех-всех-всех. Так сегодня утром 7 декабря за ними пришли. Шаху, сержанту с лейтенантом навесили вымогательство (честно говоря, это перебор). От гнева начальства полицейских увез Следственный комитет. Правда с уголовным делом. Повезло так повезло.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

