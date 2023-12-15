«У нас были прекрасные отношения». Песков заявил, что оборонное соглашение Финляндии с США будет угрожать России

Военная инфраструктура НАТО на территории Финляндии будет представлять угрозу для России, и Москва может только сожалеть о былых прекрасных отношениях. Об этом 15 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Хельсинки подписать с Вашингтоном соглашение об оборонном сотрудничестве.



«Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение и так далее», — цитирует Пескова ТАСС.