Шойгу заявил о военной угрозе на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии и в перспективе Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) кратно увеличивает угрозу военной безопасности России, заявил 9 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу. Текст его выступления приводит Минобороны.
По словам Шойгу, после вступления Хельсинки в альянс сухопутная граница России с странами блока увеличилась примерно в два раза. Существует возможность размещения дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО на финской территории, способных поражать критически важные объекты на северо-западе России, считает глава Минобороны.
Россия планирует усилить группировки войск на своих западных границах, для этого будут созданы Ленинградский и Московский военные округи, уточнил генерал армии Сергей Шойгу.
Высказался министр и о «милитаризации Польши», которая превратилась в «главный инструмент антироссийской политики» США. По его словам, Варшава закупает оружие у США, Великобритании и Южной Кореи. «Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — уверен министр.
По словам Шойгу, численность НАТО в Восточной и Центральной Европе до 24 февраля 2022 года была в 2,5 раза меньше и составляла 12 тыс. человек. В ноябре того же года силами внерегиональных государств альянса число войск НАТО было увеличено до 30 тыс. человек.
Ранее «Фонтанка» писала, что Генштаб формирует Ленинградский военный округ. Об этом заявил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Ленинградский военный округ существовал с 1918 года, но в 2010 году в ходе военной реформы был расформирован и присоединен к Западному военному округу.