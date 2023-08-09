Шойгу заявил о военной угрозе на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в НАТО

По словам Шойгу, после вступления Хельсинки в альянс сухопутная граница России с странами блока увеличилась примерно в два раза. Существует возможность размещения дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО на финской территории, способных поражать критически важные объекты на северо-западе России, считает глава Минобороны.

Вступление Финляндии и в перспективе Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) кратно увеличивает угрозу военной безопасности России, заявил 9 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу. Текст его выступления приводит Минобороны.

Россия планирует усилить группировки войск на своих западных границах, для этого будут созданы Ленинградский и Московский военные округи, уточнил генерал армии Сергей Шойгу.

Высказался министр и о «милитаризации Польши», которая превратилась в «главный инструмент антироссийской политики» США. По его словам, Варшава закупает оружие у США, Великобритании и Южной Кореи. «Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — уверен министр.