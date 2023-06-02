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    Генштаб формирует Ленинградский военный округ

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    Два новых округа должны быть сформированы в России до конца 2023 года. Об этом сообщил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    На статью Бурдинского в журнале Минобороны «Военные комиссариаты России» 2 июня обратил внимание «Коммерсантъ». По словам генерала, будут созданы Ленинградский и Московский военные округа.

    Также стоит задача «своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад».

    Армия России в 2023 году указом президента должна стать больше — со штатной численностью до 2,04 млн человек, 1,15 из которых военнослужащие.

    Ленинградский военный округ существовал с 1918 года, но в 2010 году в ходе реформы был расформирован и присоединен к Западному военному округу.

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    Гость02 Июн 2023 в 08:51
    За десятилетия уничтожили военные городки и в/ч, распродали земли и имущество, оружия и сейчас то не хватает на тех что есть и техники стало меньше в разы. Чем и где будут заниматься дополнительные войска? Землянки рыть? Останавливать надо это уже все. Народ устал и зол. Страну в пропасть сталкивают просто.
    +2−0
    Antonio7702 Июн 2023 в 08:45
    Два новых округа на севере России - новые штабы, управления, снабжение, склады - сколько должностей новых. Повезет кому-то, денежки, тихая гавань в это неспокойное время. Хотя ... сейчас уже не в чем нельзя быть уверенным.
    +2−0
    Гость02 Июн 2023 в 08:41
    А 900 тысяч это кто? Не военные, если военнослужащие чуть больше миллиона из двух?
    +0−0
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