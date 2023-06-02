Генштаб формирует Ленинградский военный округ

Два новых округа должны быть сформированы в России до конца 2023 года. Об этом сообщил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

На статью Бурдинского в журнале Минобороны «Военные комиссариаты России» 2 июня обратил внимание «Коммерсантъ». По словам генерала, будут созданы Ленинградский и Московский военные округа.

Также стоит задача «своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад».

Армия России в 2023 году указом президента должна стать больше — со штатной численностью до 2,04 млн человек, 1,15 из которых военнослужащие.