Финны открывают для военных США 15 своих военных районов — это всё НАТО

Финские власти заявило о планах подписать соглашение с США об оборонном сотрудничестве. Как пишет Yle 14 декабря, Финляндия откроет 15 своих военных районов для использования Соединенными Штатами.
Этот вопрос будет урегулирован в новом соглашении о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и Соединенными Штатами. Соглашение станет продолжением вступления Финляндии в НАТО и обеспечит беспрепятственную работу крупнейшего союзника по НАТО, США, на территории Суоми.
Аналогичные соглашения имеют, например, Латвия, Литва, Норвегия и Эстония.
Как писала «Фонтанка», Финляндия официально вступила в НАТО в апреле, став 31 страной блока. Российский генштаб после этого начал формировать Ленинградский военный округ.