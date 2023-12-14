Финны открывают для военных США 15 своих военных районов — это всё НАТО

Финские власти заявило о планах подписать соглашение с США об оборонном сотрудничестве. Как пишет Yle 14 декабря, Финляндия откроет 15 своих военных районов для использования Соединенными Штатами.

Этот вопрос будет урегулирован в новом соглашении о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и Соединенными Штатами. Соглашение станет продолжением вступления Финляндии в НАТО и обеспечит беспрепятственную работу крупнейшего союзника по НАТО, США, на территории Суоми.

Аналогичные соглашения имеют, например, Латвия, Литва, Норвегия и Эстония.