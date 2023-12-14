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    Финны открывают для военных США 15 своих военных районов — это всё НАТО

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    Финские власти заявило о планах подписать соглашение с США об оборонном сотрудничестве. Как пишет Yle 14 декабря, Финляндия откроет 15 своих военных районов для использования Соединенными Штатами.

    Этот вопрос будет урегулирован в новом соглашении о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и Соединенными Штатами. Соглашение станет продолжением вступления Финляндии в НАТО и обеспечит беспрепятственную работу крупнейшего союзника по НАТО, США, на территории Суоми.

    Аналогичные соглашения имеют, например, Латвия, Литва, Норвегия и Эстония.

    Как писала «Фонтанка», Финляндия официально вступила в НАТО в апреле, став 31 страной блока. Российский генштаб после этого начал формировать Ленинградский военный округ.

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    ФинляндияНАТО
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